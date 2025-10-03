Przyjadą po zużyte ubrania. Należy tylko zamówić specjalny transport

Od początku roku mieszkańcy mają obowiązek oddawania odzieży i tekstyliów do specjalnych punktów – PSZOK. Czasem ich liczba jest niewystarczająca albo są zbyt daleko położone, dlatego samorządy szukają też innych sposobów, by łatwiej można było pozbyć się takich odpadów.

W Warszawie mieszkańcy mieli okazję oddać niepotrzebną odzież i tekstylia podczas punktowej zbiórki – np. 27 września 2025 r. na Białołęce pod Urzędem Dzielnicy. Poza tym w stolicy jest wiele instytucji, które wprowadzają ubrania i inne tekstylia do drugiego obiegu. Mogą to być punkty zarządzane przez organizacje pozarządowe, punkty bezpłatnej wymiany, sklepy darmowe i charytatywne, prywatne firmy przekazujące część dochodu na cele charytatywne.

Nowe punkty do przyjmowania takich odpadów

Łódź od września 2025 może pochwalić się nowym, czwartym PSZOK-iem, tym razem przy ul. Wersalskiej 39 na Teofilowie.

To nowoczesny obiekt, wyposażony m.in. w rampę do bezpośredniego zrzucania dużych sprzętów AGD do kontenerów oraz ścieżkę edukacyjną, która podnosi świadomość mieszkańców na temat segregacji i recyklingu. – Każdy pojazd zostanie zważony, a mieszkańcy składają deklarację potwierdzającą miejsce zamieszkania – wyjaśnia Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami MPO Łódź.

Mieszkańcy mogą oddawać tu nie tylko odzież i tekstylia, ale także sprzęt elektroniczny, meble, opony (do 4 sztuk rocznie) oraz odpady budowlane.