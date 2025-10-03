Przyjadą po zużyte ubrania. Należy tylko zamówić specjalny transport

Aktualizacja: 04.10.2025 03:52 Publikacja: 03.10.2025 15:22
Od stycznia tekstylia są osobną frakcją odpadów
Foto: Annett Seidler
Od początku roku mieszkańcy mają obowiązek oddawania odzieży i tekstyliów do specjalnych punktów – PSZOK. Czasem ich liczba jest niewystarczająca albo są zbyt daleko położone, dlatego samorządy szukają też innych sposobów, by łatwiej można było pozbyć się takich odpadów.
W Warszawie mieszkańcy mieli okazję oddać niepotrzebną odzież i tekstylia podczas punktowej zbiórki – np. 27 września 2025 r. na Białołęce pod Urzędem Dzielnicy. Poza tym w stolicy jest wiele instytucji, które wprowadzają ubrania i inne tekstylia do drugiego obiegu. Mogą to być punkty zarządzane przez organizacje pozarządowe, punkty bezpłatnej wymiany, sklepy darmowe i charytatywne, prywatne firmy przekazujące część dochodu na cele charytatywne.
Łódź od września 2025 może pochwalić się nowym, czwartym PSZOK-iem, tym razem przy ul. Wersalskiej 39 na Teofilowie.
To nowoczesny obiekt, wyposażony m.in. w rampę do bezpośredniego zrzucania dużych sprzętów AGD do kontenerów oraz ścieżkę edukacyjną, która podnosi świadomość mieszkańców na temat segregacji i recyklingu. – Każdy pojazd zostanie zważony, a mieszkańcy składają deklarację potwierdzającą miejsce zamieszkania – wyjaśnia Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami MPO Łódź.
Mieszkańcy mogą oddawać tu nie tylko odzież i tekstylia, ale także sprzęt elektroniczny, meble, opony (do 4 sztuk rocznie) oraz odpady budowlane.
Nowy PSZOK powstanie też w Bydgoszczy. Zgodnie z umową z wykonawcą PSZOK ma powstać w II kwartale 2026 r. Wartość inwestycji to niespełna 10 mln złotych, z czego ponad 6 mln zł pochodzi z programu FEnIKS.
– Bydgoszcz jest liderem w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce. Mamy spółkę miejską Pronatura, która spalając odpady zmieszane wytwarza energię elektryczną i cieplną, a odpady nie trafiają na wysypiska – mówi Anna Zofia Mackiewicz, zastępczyni prezydenta miasta.
Z kolei Kielce przygotowują się do uruchomienia nowej formy zbiórki tekstyliów, której start zapowiedziano już na IV kwartał 2025 r.
Miasto dostarczy mieszkańcom fioletowe worki na odzież, które wystarczy wypełnić i wystawić w altanach śmietnikowych w wyznaczonych terminach. – Od stycznia tekstylia stały się osobną frakcją odpadów. Jednak dla wielu to wyzwanie, dlatego od października chcemy zapewnić wygodny i elastyczny system odbioru – mówi Agata Wojda, prezydentka miasta.
Dodatkowo po mieście będzie kursował elektryczny „Odrzutowóz”, który odbierze ubrania bezpośrednio z osiedli. – Zakupiliśmy samochód elektryczny, ładowany energią z biogazowni PGO, który zatrzyma się w kilku miejscach Kielc, aby mieszkańcy mogli bezpłatnie oddawać tekstylia – mówi Tomasz Kasprzyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.
A w gminie Świdnica akcja zbiórki tekstyliów będzie trwać od 13 do 18 października 2025 r. Aby skorzystać z usługi, mieszkańcy muszą zgłosić telefonicznie adres odbioru do 9 października. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tekstyliów przed deszczem i innymi warunkami atmosferycznymi. Odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez władze gminy.
