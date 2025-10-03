Reklama

Przyjadą po zużyte ubrania. Należy tylko zamówić specjalny transport

Starych ubrań, butów czy pościeli nie można już wrzucać do odpadów zmieszanych. Dlatego coraz więcej gmin organizuje specjalne zbiórki albo buduje Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można oddać niechciane tekstylia.

Publikacja: 03.10.2025 15:22

Od stycznia tekstylia są osobną frakcją odpadów

Foto: Annett Seidler

Janina Blikowska

Od początku roku mieszkańcy mają obowiązek oddawania odzieży i tekstyliów do specjalnych punktów – PSZOK. Czasem ich liczba jest niewystarczająca albo są zbyt daleko położone, dlatego samorządy szukają też innych sposobów, by łatwiej można było pozbyć się takich odpadów.

W Warszawie mieszkańcy mieli okazję oddać niepotrzebną odzież i tekstylia podczas punktowej zbiórki – np. 27 września 2025 r. na Białołęce pod Urzędem Dzielnicy. Poza tym w stolicy jest wiele instytucji, które wprowadzają ubrania i inne tekstylia do drugiego obiegu. Mogą to być punkty zarządzane przez organizacje pozarządowe, punkty bezpłatnej wymiany, sklepy darmowe i charytatywne, prywatne firmy przekazujące część dochodu na cele charytatywne.

Nowe punkty do przyjmowania takich odpadów

Łódź od września 2025 może pochwalić się nowym, czwartym PSZOK-iem, tym razem przy ul. Wersalskiej 39 na Teofilowie.

To nowoczesny obiekt, wyposażony m.in. w rampę do bezpośredniego zrzucania dużych sprzętów AGD do kontenerów oraz ścieżkę edukacyjną, która podnosi świadomość mieszkańców na temat segregacji i recyklingu. – Każdy pojazd zostanie zważony, a mieszkańcy składają deklarację potwierdzającą miejsce zamieszkania – wyjaśnia Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami MPO Łódź.

Mieszkańcy mogą oddawać tu nie tylko odzież i tekstylia, ale także sprzęt elektroniczny, meble, opony (do 4 sztuk rocznie) oraz odpady budowlane.

Nowy PSZOK powstanie też w Bydgoszczy. Zgodnie z umową z wykonawcą PSZOK ma powstać w II kwartale 2026 r. Wartość inwestycji  to niespełna 10 mln złotych, z czego ponad 6 mln zł pochodzi z programu FEnIKS. 

– Bydgoszcz jest liderem w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce. Mamy spółkę miejską Pronatura, która spalając odpady zmieszane wytwarza energię elektryczną i cieplną, a odpady nie trafiają na wysypiska – mówi Anna Zofia Mackiewicz, zastępczyni prezydenta miasta.

Zamów specjalny samochód, który odbierze takie odpady

Z kolei Kielce przygotowują się do uruchomienia nowej formy zbiórki tekstyliów, której start zapowiedziano już na IV kwartał 2025 r.

Miasto dostarczy mieszkańcom fioletowe worki na odzież, które wystarczy wypełnić i wystawić w altanach śmietnikowych w wyznaczonych terminach. – Od stycznia tekstylia stały się osobną frakcją odpadów. Jednak dla wielu to wyzwanie, dlatego od października chcemy zapewnić wygodny i elastyczny system odbioru – mówi Agata Wojda, prezydentka miasta.

Dodatkowo po mieście będzie kursował elektryczny „Odrzutowóz”, który odbierze ubrania bezpośrednio z osiedli. – Zakupiliśmy samochód elektryczny, ładowany energią z biogazowni PGO, który zatrzyma się w kilku miejscach Kielc, aby mieszkańcy mogli bezpłatnie oddawać tekstylia – mówi Tomasz Kasprzyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

A w gminie Świdnica akcja zbiórki tekstyliów będzie trwać od 13 do 18 października 2025 r. Aby skorzystać z usługi, mieszkańcy muszą zgłosić telefonicznie adres odbioru do 9 października. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tekstyliów przed deszczem i innymi warunkami atmosferycznymi. Odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez władze gminy.

Klimat Recykling Gospodarka odpadami Odpady Segregacja odpadów

