Czy zasypią nas tekstylia? „Rynek recyklingu w naszym kraju dopiero raczkuje”

– Ilość oddawanych tekstyliów bardzo wzrosła, ale w Krakowie prawie połowa z nich zostanie powtórnie wykorzystana. Uważamy, że to jest ten pozytywny, dobry aspekt wzrostu ilości oddawanej odzieży i tekstyliów. Nie trafiają na dzikie wysypiska czy do kontenerów na śmieci, są dobrze zagospodarowane przez potrzebujących – podkreśla Piotr Odorczuk, rzecznik MPO.

Skokowy przyrost

Zdaniem Odorczuka są naturalnie i złe strony skokowego przyrostu oddawanych tekstyliów. – U nas nie, ale w wielu gminach jest problem z dostępem do PSZOK-ów. Powody są różne, niekiedy jest ich np. zbyt mało. A nie zapominajmy, że są to główne punkty oddawania tekstyliów. Problemem jest też samo zagospodarowanie tego typu odpadów. Bo przecież rynek recyklingu tekstyliów w naszym kraju na razie dopiero raczkuje – dodaje Odorczuk.

Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska obowiązku selektywnej zbiórki tekstyliów, PSZOK-i stały się głównym kanałem zbiórki niepotrzebnych tekstyliów. I chociaż gminy mają ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do nich, to jednak w praktyce, w wielu przypadkach łatwy dostęp okazuje się dla mieszkańców problematyczny.

Sporo gmin skorzystało z przygotowanego przez ministerstwo katalogu dodatkowych rozwiązań czy dobrych praktyk, które miały zapobiegać wyrzucaniu tekstyliów na dzikie wysypiska lub wrzucaniu ich do czarnych pojemników na odpady zmieszane. Wiele gmin samodzielnie wypracowało własne, dobrze funkcjonujące rozwiązania, ułatwiające mieszkańcom segregację. Część samorządów do selektywnej zbiórki tekstyliów przygotowało się już wcześniej.

– Poznań jeszcze przed wprowadzeniem regulacji obligatoryjnego przyjmowania odpadów odzieży i tekstyliów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych umożliwiał takie działanie mieszkańcom na wszystkich trzech poznańskich Gratowiskach. Po zmianie przepisów krajowych, wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, rozszerzyliśmy działalność Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (czyli Gratowozu). Od 15 marca jest możliwość oddawania odpadów odzieży i tekstyliów do MPSZOK – mówi Katarzyna Jauksz-Zalewska, zastępca dyrektora poznańskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej.