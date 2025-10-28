Water City Index to ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w miastach. Właśnie opublikowano jego siódmą edycję. Powstał na podstawie analizy 40 wskaźników. Wyniki ujęto w trzech dziedzinach: życie, zagrożenie oraz gospodarka i społeczeństwo. Przygotowano go dla trzech kategorii polskich miast: metropolie (8 miast), pozostałe miasta na prawach powiatu (58) oraz miasta, które w roku powstania pierwszego rankingu WCI posiadały co najmniej 20 tys. mieszkańców (152).

Pierwsze miejsce w kategorii największych miast zajęła Łódź, przed Krakowem i Wrocławiem. Gdynia, Tarnobrzeg i Gorzów Wielkopolski zdobyły najwięcej punktów jako miasta na prawie powiatu (poza metropoliami), a Mrągowo, Augustów i Swarzędz jako miasta średnie.

Jak działają samorządy w metropoliach?

Triumf Łodzi można odczytać jako rezultat długoletnich inwestycji i konsekwentnej polityki zarządzania wodą – napisali eksperci w raporcie opisującym ranking. Przypomnieli, że miasto historycznie borykało się z ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych, ale dzięki projektom retencyjnym i modernizacji sieci wodociągowej zdołało wzmocnić odporność wodną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców. Łódź została najlepiej sklasyfikowana w subindeksie „życie”.

Kraków także osiągnął wysoki rezultat w kategorii „życie” oraz mocną trzecią pozycję w „gospodarka i społeczeństwo”. To wskazuje na potencjał rozwoju miasta pod kątem wykorzystania wody w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki i jakości życia mieszkańców. Eksperci uważają jednak, że samorządy w obu miastach mają przestrzeń do poprawy odporności na zagrożenia wodne – powinny wzmacniać infrastrukturę przeciwpowodziową i działać na rzecz adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych.