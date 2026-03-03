Strefa czystego transportu w Katowicach już od połowy 2026 r. Ruszyły konsultacje

Transport drogowy jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza na Śląsku
Katowice wprowadzą strefę czystego transportu jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. Nowe zasady wjazdu do centrum miasta zaczną obowiązywać 29 czerwca. W tym tygodniu władze miasta zaprezentowały projekt uchwały, jaką mają podjąć radni. W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami, mają potrwać nieco ponad miesiąc.
Miasto nie paliło się do utworzenia strefy. Jeszcze w 2024 r. wnioskowało o przeniesienie stacji pomiarowej usytuowanej przy przecinającej miasto autostrady A4 w spokojniejsze miejsce, argumentując, że zanieczyszczenie powietrza w mieście jest mniejsze niż przy tranzytowej trasie o bardzo dużym natężeniu ruchu. W tym roku znalazło się jednak pod ścianą, bo Ministerstwo Klimatu już po raz kolejny zażądało od samorządowców natychmiastowych działań dla utworzenia SCT. Argumentacją były unijne wytyczne i obawa przed utratą dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. – Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu zostało na nas nałożone. Obligują nas do tego ustawodawstwo europejskie i stanowisko rządu – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Zaproponowane granice strefy obejmują fragment centralnej części miasta wyznaczony ulicami: Piotra Skargi od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z aleją Korfantego; ulicami Moniuszki; Pańki; Dudy-Gracza od skrzyżowania z Pańki do skrzyżowania z Warszawską; odcinkiem Warszawskiej od skrzyżowania z Dudy-Gracza do skrzyżowania z Francuską; odcinkiem Francuskiej od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania z Mariacką Tylną; ulicą Dworcową od Mariackiej Tylnej do Słowackiego i dalej do skrzyżowania z Piotra Skargi.
– Do obszaru strefy nie zalicza się jednak dróg i skrzyżowań wyznaczających granice SCT. Oznacza to, że same ulice, o których mowa wyżej w skład strefy nie wchodzą, oprócz pozostającego w strefie odcinka ulicy Dworcowej objętego zakazem ruchu – informują władze miasta.
Najważniejszą zasadą funkcjonowania katowickiej strefy ma być wyłączenie z ograniczeń samochodów zarówno należących do mieszkańców Katowic, jak i do osób mieszkających w pozostałych gminach GZM, posiadanych przed dniem ustanowienia strefy. Dopóki ich auto będzie przechodziło badania techniczne, to dalej będzie można nim poruszać się w katowickiej SCT.
Dla pojazdów spoza Katowic i GZM oraz przy ich zmianie w przypadku mieszkańców miasta, do SCT będą mogły wjeżdżać: od 29 czerwca 2026 r. do 30 czerwca 2029 r. pojazdy mieszkańców z silnikami benzynowymi spełniającymi przynajmniej normę Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.; z silnikami diesla spełniającymi Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.
Od 1 lipca 2029 r. do 31 grudnia 2033 r., pojazdy mieszkańców Katowic z silnikami benzynowymi normy przynajmniej Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.; z silnikami diesla co najmniej Euro 5 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 r.
Od 1 stycznia 2034 r. bezterminowo, pojazdy mieszkańców Katowic z silnikami benzynowymi spełniającymi przynajmniej Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.; z silnikami diesla spełniającymi przynajmniej Euro 6 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.
Od 29 czerwca 2026 r. do 31 grudnia 2033 r., pojazdy samochodowe inne niż mieszkańców Katowic z silnikami benzynowymi spełniającymi przynajmniej Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.; z silnikami diesla spełniającymi przynajmniej Euro 5 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 r.
Od 1 stycznia 2034 r. bezterminowo, pojazdy samochodowe inne niż mieszkańców Katowic z silnikami benzynowymi spełniającymi przynajmniej Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.; z silnikami diesla spełniającymi przynajmniej Euro 6 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.
Katowice będą trzecim po Warszawie i Krakowie miastem, które decyduje się na wprowadzenie strefy czystego transportu. Jak podaje SmogLab, sytuacja w stolicy województwa jest fatalna. Z największych w historii pomiarów zanieczyszczeń powietrza na Śląsku przeprowadzonych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) w 2025 r. wynika, że na 122 punkty pomiarowe w Katowicach, aż 119 nie spełnia zaktualizowanych norm dla tlenków azotu (20 μg/m3). Przy czym Polska jest na etapie ich wdrażania i wprowadzi je najpóźniej w 2030 r. W dodatku żaden z katowickich punktów nie spełnia wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (10 μg/m3), a dopiero ten poziom uznawany jest za bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców.
Z kolei badania ilościowe przeprowadzone przez Opinia24 na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców Katowic w lipcu 2025 r. wskazują, że 3/4 mieszkańców Katowic dostrzega problem jakości powietrza w mieście, a 80 proc. z nich odpowiedzialnością za rozwiązanie tego problemu obarcza władze miasta.
– Mieszkańcy pytani o SCT jeszcze przed ogłoszeniem konieczności jej wprowadzenia, w większości są jej przychylni. 55 proc. respondentów zgadza się na ograniczenie wjazdu najbardziej zanieczyszczających pojazdów. Przeciwko jest 34 proc. z nich, z kolei 11 proc. nie ma zdania – informuje SmogLab.
– SCT w Katowicach powinna być jednym z działań miasta dla ograniczania zanieczyszczeń komunikacyjnych – podkreśla Filip Jarmakowski z sekcji transportowej Polskiego Alarmu Smogowego.
