Strefa czystego transportu w Katowicach już od połowy 2026 r. Ruszyły konsultacje

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany wprowadzenia strefy czystego transportu w Katowicach?

Jakie pojazdy zostaną objęte ograniczeniami w strefie czystego transportu?

Jakie są przyczyny powstawania stref czystego transportu w miastach?

Jakie były reakcje mieszkańców Katowic na planowane zmiany w zakresie transportu?

Jak przedstawia się sytuacja zanieczyszczenia powietrza w Katowicach?

Jakie są terminy i etapy wprowadzania nowych regulacji dotyczących transportu w Katowicach?

Katowice wprowadzą strefę czystego transportu jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. Nowe zasady wjazdu do centrum miasta zaczną obowiązywać 29 czerwca. W tym tygodniu władze miasta zaprezentowały projekt uchwały, jaką mają podjąć radni. W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami, mają potrwać nieco ponad miesiąc.

Miasto nie paliło się do utworzenia strefy. Jeszcze w 2024 r. wnioskowało o przeniesienie stacji pomiarowej usytuowanej przy przecinającej miasto autostrady A4 w spokojniejsze miejsce, argumentując, że zanieczyszczenie powietrza w mieście jest mniejsze niż przy tranzytowej trasie o bardzo dużym natężeniu ruchu. W tym roku znalazło się jednak pod ścianą, bo Ministerstwo Klimatu już po raz kolejny zażądało od samorządowców natychmiastowych działań dla utworzenia SCT. Argumentacją były unijne wytyczne i obawa przed utratą dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. – Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu zostało na nas nałożone. Obligują nas do tego ustawodawstwo europejskie i stanowisko rządu – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Jak ma wyglądać strefa czystego transportu w Katowicach?

Zaproponowane granice strefy obejmują fragment centralnej części miasta wyznaczony ulicami: Piotra Skargi od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z aleją Korfantego; ulicami Moniuszki; Pańki; Dudy-Gracza od skrzyżowania z Pańki do skrzyżowania z Warszawską; odcinkiem Warszawskiej od skrzyżowania z Dudy-Gracza do skrzyżowania z Francuską; odcinkiem Francuskiej od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania z Mariacką Tylną; ulicą Dworcową od Mariackiej Tylnej do Słowackiego i dalej do skrzyżowania z Piotra Skargi.