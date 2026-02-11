Będzie korekta w krakowskiej strefie czystego transportu. Co może się zmienić?

Strefa czystego transportu obowiązuje w Krakowie od 1 stycznia i obejmuje znaczną część miasta. Do strefy bezpłatnie mogą wjeżdżać samochody spełniające określone normy emisji spalin. W przypadku aut benzynowych i z instalacją LPG wymagane jest spełnianie normy Euro 4 lub rok produkcji co najmniej 2005. Dla samochodów z silnikiem diesla obowiązuje norma Euro 6 albo odpowiednio: rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014 dla aut osobowych i 2012 dla ciężarowych.

Kierowcy pojazdów niespełniających tych wymogów muszą uiścić opłatę za wjazd do strefy – w formie opłaty godzinowej lub abonamentu miesięcznego. Jak informuje magistrat, w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania SCT do kasy miasta wpłynęło około 4,1 mln zł.

Jak podawał krakowski magistrat, tylko w styczniu odnotowano blisko 30 tys. opłat abonamentowych i niemal 243 tys. opłat godzinowych. System internetowy SCT sprawdzano ponad 1,85 mln razy, a urzędnicy rozpatrzyli pozytywnie ponad 75 tys. wniosków o rejestrację umożliwiającą bezpłatny wjazd, w tym ponad 7,7 tys. dotyczących samochodów zarejestrowanych za granicą.

Wprowadzenie SCT władze Krakowa uzasadniały troską o zdrowie i życie mieszkańców oraz realizacją zapisów ustawy o elektromobilności. Strefa od początku budzi jednak kontrowersje – zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i gmin ościennych. W pierwszych dniach jej funkcjonowania dochodziło także do przypadków niszczenia i kradzieży znaków informujących o SCT, choć – jak podaje urząd – obecnie takie incydenty mają już charakter sporadyczny.

Co powinno się zmienić w krakowskiej strefie czystego transportu?

Zapowiedź korekty w SCT pozytywnie oceniają radni Prawa i Sprawiedliwości. Edward Porębski, sekretarz klubu PiS w Radzie Miasta Krakowa i wiceszef miejskiej komisji infrastruktury, podkreśla, że każda zmiana obecnych zasad będzie krokiem w dobrą stronę. – Jakakolwiek zmiana jest do przyjęcia i trzeba ją wprowadzić – mówi radny, zaznaczając jednocześnie, że obecne przepisy są zbyt restrykcyjne, bo obejmują ok. 60 proc. miasta.

Zdaniem radnego Porębskiego nie może być tak, że mieszkańcy Krakowa podlegają surowym ograniczeniom, podczas gdy kierowcy spoza miasta mogą wjeżdżać do strefy po uiszczeniu opłaty, nawet bardzo emisyjnymi pojazdami. – To nie o to chodzi w czystym powietrzu, za którym też jesteśmy. Jeśli ktoś wjedzie dieslem, który dymi, a zapłaci 100 zł miesięcznie, to efekt ekologiczny jest żaden, bo taki samochód dymi tak, że świata nie widać – argumentuje radny.