W niedzielę też zarabiają na kierowcach. Ale podatnicy mogą liczyć na zniżki

– W najbliższym czasie wystąpię do Rady Miasta z projektem uchwały, który zwolni mieszkańców Krakowa z niedzielnych opłat za parkowanie w podstrefie A. Zmiana ta nastąpi od 1 maja. W podstrefach B i C niedziele nadal pozostaną bezpłatne – zapowiedział w czwartek prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
Od 31 stycznia 2026 roku mieszkańcy Krakowa płacą za postój w podstrefie A strefy płatnego parkowania także w niedziele. Taką decyzję podjęła Rada Miasta po propozycji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za parkowanie trzeba płacić od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9–22. Wyjątkiem są niektóre święta, takie jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych czy niedziele handlowe. W podstrefach B i C opłaty obowiązują od poniedziałku do soboty w tych samych godzinach.
Po zaledwie kilku tygodniach obowiązywania okazało się, że opłata za parkowanie w niedzielę ma jednak zostać w Krakowie zmieniona. – W ostatnich dniach rozmawiałem o Obszarze Płatnego Parkowania z wieloma mieszkańcami oraz zapoznałem się z danymi o funkcjonowaniu OPP w pierwszych tygodniach po zmianach. Doszedłem do wniosku, że w sprawie OPP poszliśmy o jeden krok za daleko. Dlatego, po dogłębnej analizie sytuacji, zdecydowałem się dokonać korekty OPP – zapowiedział Miszalski.
Wystąpi on do Rady Miasta Krakowa z projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za parkowanie w niedzielę. – Dzięki temu mieszkańcy wciąż będą mieli ułatwiony dostęp do miejsc parkingowych w centrum, a płatne niedziele dotyczyć będą przyjezdnych i turystów – mówi prezydent Krakowa.
Kraków nie jest jedynym miastem, w którym płaci się za parkowanie w niedzielę. Od 2 grudnia 2025 roku w Zakopanem wprowadzono Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, która obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8 do 21. Opłaty są pobierane również w niedziele i święta. Osoby posiadające Zakopiańską Kartę Mieszkańca są uprawnione do bezpłatnego postoju przez 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut w danym dniu. Nowe zasady mają na celu poprawę rotacji pojazdów oraz zwiększenie dostępności miejsc postojowych w centrum miasta – podawał zakopiański ratusz.
Także w Gdyni kierowcy muszą płacić za pozostawienie auta w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w niedzielę. – Celem wprowadzenia Abonamentu Niedzielnego jest ułatwienie mieszkańcom korzystania z oferty kulturalnej, gastronomicznej i rekreacyjnej centrum miasta w dni wolne od pracy. To także forma podziękowania dla osób, które poprzez płacenie podatków w Gdyni dokładają się do rozwoju naszej lokalnej społeczności – tłumaczą gdyńscy urzędnicy.
Na zniżki mogą liczyć mieszkańcy, którzy płacą podatki w Gdyni. – Zyskali oni nowe uprawnienie – bezpłatne parkowanie w niedziele na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – przekazał gdyński ratusz.
Aby otrzymać abonament, trzeba posiadać aktywną Kartę Mieszkańca, potwierdzić rozliczenie podatku dochodowego (PIT) na rzecz Gdyni za ubiegły rok oraz przypisać numer rejestracyjny pojazdu do konta użytkownika. Abonament przypisywany jest do jednego, konkretnego pojazdu.
Inne duże miasta na razie nie planują wprowadzenia opłat za parkowanie w niedzielę. W Poznańskiej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefie Płatnego Parkowania (SPP) nie są pobierane opłaty za parkowanie w niedziele i święta. – W ŚSPP soboty są odpłatne, a w SPP bezpłatne. Ceny za postój zależą od strefy, w której kierowca zostawia pojazd, a nie od dnia tygodnia. Nie planujemy zmian w tym zakresie – mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Preferencyjne stawki opłacają osoby płacące podatki na rzecz miasta. Aby uzyskać bonifikatę, należy zarejestrować się w miejskim programie OK Poznań. Każdy podatnik może zgłosić jeden numer rejestracyjny. Do tej pory w programie zarejestrowało się 23 tysiące osób.
Inaczej jest w stolicy. – W Warszawie żaden fragment strefy nie działa jeszcze na zasadach śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, choć przeprowadzono już badania parkingowe analizujące zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Powiśla – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
Dodaje, że obecnie ważniejsze jest poszerzanie SPPN o obszary, które wciąż borykają się z niedoborem miejsc postojowych. – Jesteśmy w trakcie przygotowania poszerzenia strefy o Włochy w pobliżu lotniska Okęcie oraz biurowy Służewiec. W następnej kolejności najbardziej prawdopodobnym kierunkiem są Bielany – zapowiada Jakub Dybalski.
