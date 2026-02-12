Pasażerowie mają dosyć kartonikowych biletów. Miasta odpowiadają na ich oczekiwania

W Warszawie opóźnia się wprowadzenie nowego miejskiego systemu biletowego, który po blisko 30 latach zmieni sposób płatności za przejazdy komunikacją
Samorządy rozwijają tego rodzaju przedsięwzięcia tym chętniej, że mogą do ich sfinansowania wykorzystać unijne dofinansowanie. Taki projekt zaczynają właśnie realizować Kielce, gdzie aplikację mobilną służącą do opłacania przejazdów miejską komunikacją, ale także innych usług, szykuje kielecki Zarząd Transportu Miejskiego. Warta 5,5 mln zł inwestycja ma być gotowa za rok, ale będzie miała szerokie zastosowanie. Prócz opłat w publicznym transporcie, będzie można wykorzystywać aplikację do opłacania parkowania w miejskich strefach oraz wstępu do instytucji kulturalnych bądź obiektów sportowych.
– Karta mieszkańca to idea, która ma zapewnić w jednym miejscu szeroki dostęp do usług, które organizuje miasto. Damy też szansę, aby w przyszłości dołączali do systemu także prywatni przedsiębiorcy – zapowiedziała Agata Wojda, prezydentka Kielc.
Aplikacja będzie tak skonstruowana, by po przesłaniu rozliczenia podatkowego można było korzystać z preferencyjnych cen na różnego rodzaju usługi. Przykładowo będzie to tańszy bilet autobusowy, niższe stawki w strefie płatnego parkowania, czy tańszy bilet wstępu na wydarzenia kulturalne. System zapewni pasażerom możliwość zakupu biletów jednorazowych, okresowych czy czasowych przez telefon lub stronę internetową. Pojawi się opcja płacenia za faktycznie przejechaną odległość oraz system powiadomień o podróżach. Użytkownicy będą mieli dostęp do historii płatności, rozliczeń oraz będą mogli samodzielnie spłacać ewentualne zadłużenia.
Nowością będzie portal pasażera. Pomoże również w planowaniu podróży: w jednym miejscu będzie można uzyskać dostęp do aktualnej pozycji pojazdów, koniecznych przesiadek i informacji o opóźnieniach. Przedsięwzięcie dofinansowują pieniądze z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Nowoczesny system płatności za przejazd rozbudowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), gdzie od 1 stycznia 2026 r. pasażerowie Transportu GZM korzystają z nowej, bardziej elastycznej oferty biletowej, zapewniającej większą swobodę korzystania z autobusów, tramwajów i trolejbusów. Jest ona lepiej dopasowana do przejechanych przystanków, z poszerzoną funkcjonalnością mobilnych aplikacji. W ub. roku biletomaty umożliwiające zapłacenie za bilet kartą płatniczą zostały zamontowane już we wszystkich 1900 pojazdach metropolitalnego transportu. Aby kupić w nich bilet, nie trzeba mieć konta w systemie ani żadnej specjalnej aplikacji. Kartą płatniczą można opłacić podróż w taryfie Start/Stop poprzez przyłożenie karty przy wejściu i wyjściu z pojazdu bez wybierania żadnego przycisku na ekranie. System na podstawie rozkładowego czasu przejazdu, na koniec dnia wyliczy opłatę, którą zostanie obciążony rachunek bankowy karty w następnym dniu roboczym. Płatności możliwe są również za pomocą telefonu lub zegarka z podpiętą kartą.
Do usprawnienia systemu sprzedaży biletów GZM wykorzystane zostało unijne dofinansowanie na projekty dotyczące cyfryzacji. 32 mln zł na inwestycje w rozwiązania cyfrowe popłyną do Metropolii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Obejmują m.in. uruchomienie aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie rozwiązań poprawiających poziom cyberbezpieczeństwa.
Przykładem, gdzie cyfrowa transformacja w miejskiej komunikacji rozpędza się coraz bardziej, jest Kraków. Według danych za 2025 r., pasażerowie coraz rzadziej sięgają po tradycyjne formy zakupu biletów, wybierając płatności bezgotówkowe oraz aplikacje mobilne. Te ostatnie odpowiadają już za prawie 61 proc. wszystkich biletów do kasowania kupowanych w krakowskiej komunikacji miejskiej. – Jeszcze w 2019 r. udział ten wynosił zaledwie kilkanaście procent, a w ubiegłym roku miasto informowało o zbliżaniu się do granicy 60 proc. – podaje branżowy serwis TransInfo. Automaty biletowe w krakowskich tramwajach oraz autobusach sprzedały w 2026 r. już tylko 18 proc. biletów do skasowania. Zaczynają je wypierać automaty obsługujące wyłącznie płatności bezgotówkowe, które nie drukują biletów: w ubiegłym roku zamontowano ich prawie 700, niemal tyle, co wykorzystywanych jeszcze w pojazdach starszych urządzeń, przyjmujących gotówkę, ale po wielu latach użytkowania ulegających coraz częstszym awariom.
W Łodzi od początku 2026 r. funkcjonuje nowa taryfa przystankowa, gdzie w przypadku podróży tramwajem lub autobusem na krótkiej trasie płaci się wyłącznie za przejechany odcinek. To mniej niż kupując bilet 20-minutowy.
Tymczasem w Warszawie opóźnia się wprowadzenie nowego miejskiego systemu biletowego, który po blisko 30 latach zmieni sposób płatności za przejazdy komunikacją. Wymaga on przygotowania zupełnie nowego portalu pasażera, aplikacji, systemu centralnego i planera podróży. Trzeba także wyprodukować 13 tys. nowych urządzeń rejestrujących płatności za przejazdy. Pasażerowie będą mogli poprzez indywidualne konto zakupić bilet długo- i krótkookresowy a także załatwić inne sprawy związane z komunikacją miejską, takie jak złożenie wniosków, reklamacje itp.
W 2027 r. rozpocznie się także wyposażanie pojazdów oraz stacji metra w nowe urządzenia, w których będzie można kupić bilet elektroniczny. W 2029 r. ma się zakończyć montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich stacjach metra. Do tego czasu działać będą równolegle dwa systemy – stary i nowy.
