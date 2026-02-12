Pasażerowie mają dosyć kartonikowych biletów. Miasta odpowiadają na ich oczekiwania

Nowością będzie portal pasażera. Pomoże również w planowaniu podróży: w jednym miejscu będzie można uzyskać dostęp do aktualnej pozycji pojazdów, koniecznych przesiadek i informacji o opóźnieniach. Przedsięwzięcie dofinansowują pieniądze z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Nowoczesny system płatności za przejazd rozbudowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), gdzie od 1 stycznia 2026 r. pasażerowie Transportu GZM korzystają z nowej, bardziej elastycznej oferty biletowej, zapewniającej większą swobodę korzystania z autobusów, tramwajów i trolejbusów. Jest ona lepiej dopasowana do przejechanych przystanków, z poszerzoną funkcjonalnością mobilnych aplikacji. W ub. roku biletomaty umożliwiające zapłacenie za bilet kartą płatniczą zostały zamontowane już we wszystkich 1900 pojazdach metropolitalnego transportu. Aby kupić w nich bilet, nie trzeba mieć konta w systemie ani żadnej specjalnej aplikacji. Kartą płatniczą można opłacić podróż w taryfie Start/Stop poprzez przyłożenie karty przy wejściu i wyjściu z pojazdu bez wybierania żadnego przycisku na ekranie. System na podstawie rozkładowego czasu przejazdu, na koniec dnia wyliczy opłatę, którą zostanie obciążony rachunek bankowy karty w następnym dniu roboczym. Płatności możliwe są również za pomocą telefonu lub zegarka z podpiętą kartą.

Unia dopłaci do cyfryzacji

Do usprawnienia systemu sprzedaży biletów GZM wykorzystane zostało unijne dofinansowanie na projekty dotyczące cyfryzacji. 32 mln zł na inwestycje w rozwiązania cyfrowe popłyną do Metropolii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Obejmują m.in. uruchomienie aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie rozwiązań poprawiających poziom cyberbezpieczeństwa.

Przykładem, gdzie cyfrowa transformacja w miejskiej komunikacji rozpędza się coraz bardziej, jest Kraków. Według danych za 2025 r., pasażerowie coraz rzadziej sięgają po tradycyjne formy zakupu biletów, wybierając płatności bezgotówkowe oraz aplikacje mobilne. Te ostatnie odpowiadają już za prawie 61 proc. wszystkich biletów do kasowania kupowanych w krakowskiej komunikacji miejskiej. – Jeszcze w 2019 r. udział ten wynosił zaledwie kilkanaście procent, a w ubiegłym roku miasto informowało o zbliżaniu się do granicy 60 proc. – podaje branżowy serwis TransInfo. Automaty biletowe w krakowskich tramwajach oraz autobusach sprzedały w 2026 r. już tylko 18 proc. biletów do skasowania. Zaczynają je wypierać automaty obsługujące wyłącznie płatności bezgotówkowe, które nie drukują biletów: w ubiegłym roku zamontowano ich prawie 700, niemal tyle, co wykorzystywanych jeszcze w pojazdach starszych urządzeń, przyjmujących gotówkę, ale po wielu latach użytkowania ulegających coraz częstszym awariom.

W Łodzi od początku 2026 r. funkcjonuje nowa taryfa przystankowa, gdzie w przypadku podróży tramwajem lub autobusem na krótkiej trasie płaci się wyłącznie za przejechany odcinek. To mniej niż kupując bilet 20-minutowy.