Posypią się mandaty w strefie czystego transportu w stolicy

Clean Cities Campaign proponuje ukształtowanie zasad SCT analogicznie do funkcjonowania stref płatnego parkowania. W takim modelu wjazd pojazdu niespełniającego wymogów SCT skutkowałby obowiązkiem wniesienia opłaty administracyjnej przez właściciela pojazdu. – Weryfikacja, naliczanie, egzekucja oraz windykacja opłat mogłyby wówczas odbywać się w sposób zautomatyzowany, sprawny i niemal w pełni skuteczny, a kluczowe znaczenie miałaby nie wysokość opłaty, ile jej nieuchronność. Kwota kary nie musi być tak wysoka, jak obecny mandat, pod warunkiem, że szansa na uniknięcie karnej opłaty będzie minimalna – stwierdza Nina Bąk, dyrektorka Clean Cities Polska.

Obecnie strefa czystego transportu działa także w Krakowie, w którym ponad 620 tys. osób mieszka na obszarach, gdzie przekroczone są nowe, bardziej restrykcyjne normy dla dwutlenku azotu – wynika z analiz, na które powołuje się Krakowski Alarm Smogowy. Już w pierwszym tygodniu stycznia strażnicy miejscy przeprowadzili 824 kontroli pojazdów wjeżdżających do strefy. Ujawniono 116 wykroczeń, ale wystawiono tylko 3 mandaty, w przypadku pozostałych kierowców skończyło się na pouczeniach.

W połowie stycznia kontrowersje wokół zasad funkcjonowania krakowskiej strefy rozwiał Wojewódzki Sąd Administracyjny, stwierdzając, że SCT jest zgodna z prawem. Mimo to, przeciwnicy strefy niszczą jej oznakowanie, za to miasto finansowo zyskuje: według krakowskiego magistratu, dotychczasowa liczba opłat abonamentowych sięga 30 tys., a opłat godzinowych – niemal ćwierć miliona. Dochód z tych opłat przekracza już 4 mln zł. Do krakowskiej SCT mogą wjechać osobowe auta benzynowe spełniające co najmniej normę Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r., a diesle – co najmniej Euro 6 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.

Mieszkańcy Katowic są za

Kolejną SCT ma być strefa w Katowicach, gdzie ubiegłoroczne pomiary zanieczyszczeń powietrza pokazały, że na 122 punkty pomiarowe aż 119 nie spełnia zaktualizowanych norm dla tlenków azotu, planowanych dopiero na 2030 r. Według badania wykonanego przez More in Common Polska w kwietniu 2025 r. 64 proc. mieszkańców Katowic ma popierać wprowadzenie SCT, do której nie mogłyby wjeżdżać najbardziej zanieczyszczające pojazdy. Przeciwko jest 26 proc., a 10 proc. nie ma zdania.

– Strefa czystego transportu w Katowicach powinna być jednym z działań miasta dla ograniczania zanieczyszczeń komunikacyjnych – mówi Filip Jarmakowski z sekcji transportowej Polskiego Alarmu Smogowego. Doświadczenia miast europejskich mają pokazywać, że strefy czystego transportu obniżają stężenia NO2 i pyłów, poprawiając jakość powietrza już w ciągu pierwszych lat funkcjonowania. – W Katowicach rozwiązanie to może jednocześnie wzmocnić atrakcyjność przestrzeni publicznych i sprzyjać rozwojowi transportu zbiorowego – dodaje Jarmakowski.