Bliżej końca wielkiej przebudowy kolei w Katowicach

Największa inwestycja kolejowa w Katowicach, która skróci czas podróży oraz pozwoli zwiększyć liczbę pociągów przejeżdżających przez śląską aglomerację, właśnie mija półmetek. Obok modernizacji międzynarodowej linii kolejowej E65 przecinającej stolicę Śląska, przebudowywana jest powiązana z nią wiaduktami kluczowa infrastruktura drogowa miasta.
Wiaduktów jest 14, wszystkie muszą zostać rozebrane i wybudowane od nowa. Najtrudniejszy etap przebudowy, gdzie 6 wiaduktów nad głównymi szlakami miasta trzeba było zamknąć, został praktycznie zrealizowany. Widać już pierwsze efekty: praktycznie sfinalizowano prace przy wiadukcie na ulicy Granicznej, częściowo otwarty został wiadukt nad ulicą Mikołowską, tranzytową trasą na kierunku północ – południe. Na razie samochody jadą tylko w jedną stronę – w kierunku placu Wolności, a następnie osiedla Koszutka. Z końcem roku cały wiadukt zostanie oddany do ruchu.
Utrzymany został ruch samochodów, a także tramwajów pod wiaduktem nad ulicą św. Jana, pierwotnie planowanym do zamknięcia. – Udało nam się wynegocjować z naszymi partnerami z Polskich Linii Kolejowych, że ten wiadukt pozostanie drożny – poinformował Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Ruch będzie odbywał się tylko jednym, poszerzonym pasem w każdym kierunku – tłumaczy Joanna Jurczyk z Polskich Linii Kolejowych.
Przebudowa katowickiego węzła kolejowego rozpoczęła się latem 2025 r. Przedsięwzięcie pozwoli oddzielić ruch lokalny od dalekobieżnego i zmieni sposób podróżowania na terenie katowickiej aglomeracji. Gigantyczny zakres prac pochłonie ok. 4 mld zł. 85 proc. kosztów jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).
Inwestycja obejmuje odcinek linii kolejowej od stacji Katowice Szopienice Południowe do stacji Katowice Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. Budowane są 22 km nowych torów (2 tory dobudowywane), przebudowa obejmuje kolejne tory na długości 96 km, wymieniona zostanie sieć trakcyjna o długości 133 km oraz ponad 260 rozjazdów. Powstają 3 dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet pomiędzy ulicami Paderewskiego i Łokietka, Katowice Akademia między ulicami Damrota i Francuską oraz Katowice Kokociniec w rejonie ul. Szadoka. Kolejne stacje i przystanki – Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota są modernizowane, a przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta. Powstanie także nowe centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.
Planowane zmiany obejmują dworzec kolejowy w Katowicach, gdzie od miesięcy trwają prace na peronach, z których pierwszy został już przebudowany. Cała inwestycja spowodowała znaczące ograniczenie ruchu pociągów przejeżdżających przez Katowice. Z tego właśnie powodu czeski prywatny przewoźnik kolejowy RegioJet, który od grudnia ubiegłego roku regularnie kursuje pomiędzy Krakowem a Warszawą i Trójmiastem, nie dostał zgody na realizowanie połączenia przez Katowice.
Przebudowa linii kolejowej przez Katowice jest częścią większego przedsięwzięcia – wartej 7 mld zł modernizacji trasy pomiędzy Będzinem a Zebrzydowicami na granicy polsko-czeskiej. To największy projekt na kolei w województwie śląskim. W regionie realizowane są także inne przedsięwzięcia: pasażerowie korzystają z efektów prac między Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim, gdzie inwestycja o wartości 1,5 mld zł i dofinansowana z unijnego programu FEnIKS poprawiła warunki podróży i przewozu towarów dzięki nowemu przystankowi Chorzów Uniwersytet oraz wygodnym stacjom w Chorzowie, Bytomiu i Radzionkowie.
Modernizacja linii kolejowej Pszczyna – Żory została rozszerzona o wyczekiwany wiadukt drogowy w Żorach. W ubiegłym roku PLK podpisały wartą ponad 55 mln zł umowę dotyczącą budowy skrzyżowania bezkolizyjnego, które zastąpi przejazd w poziomie szyn przy ul. Dworcowej.
Modernizowana jest stacja kolejowa Gliwice Łabędy, a także stacja Mysłowice na linii pomiędzy Katowicami a Krakowem. Poprawiają się także warunki podróży na linii kolejowej Wilkowice Bystra – Zwardoń. Dzięki wymianie toru podróż stała się bardziej komfortowa i bezpieczniejsza. Czas jazdy pociągów między Żywcem a Zwardoniem poprawił się o ok. 8 minut. Obecnie PLK kończą przebudowę peronów na stacjach Łodygowice, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Sól.
