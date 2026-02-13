Bliżej końca wielkiej przebudowy kolei w Katowicach

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego rozpoczęła się latem 2025 r. Przedsięwzięcie pozwoli oddzielić ruch lokalny od dalekobieżnego i zmieni sposób podróżowania na terenie katowickiej aglomeracji. Gigantyczny zakres prac pochłonie ok. 4 mld zł. 85 proc. kosztów jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Inwestycja obejmuje odcinek linii kolejowej od stacji Katowice Szopienice Południowe do stacji Katowice Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. Budowane są 22 km nowych torów (2 tory dobudowywane), przebudowa obejmuje kolejne tory na długości 96 km, wymieniona zostanie sieć trakcyjna o długości 133 km oraz ponad 260 rozjazdów. Powstają 3 dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet pomiędzy ulicami Paderewskiego i Łokietka, Katowice Akademia między ulicami Damrota i Francuską oraz Katowice Kokociniec w rejonie ul. Szadoka. Kolejne stacje i przystanki – Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota są modernizowane, a przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta. Powstanie także nowe centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.

Największy projekt w regionie

Planowane zmiany obejmują dworzec kolejowy w Katowicach, gdzie od miesięcy trwają prace na peronach, z których pierwszy został już przebudowany. Cała inwestycja spowodowała znaczące ograniczenie ruchu pociągów przejeżdżających przez Katowice. Z tego właśnie powodu czeski prywatny przewoźnik kolejowy RegioJet, który od grudnia ubiegłego roku regularnie kursuje pomiędzy Krakowem a Warszawą i Trójmiastem, nie dostał zgody na realizowanie połączenia przez Katowice.

Przebudowa linii kolejowej przez Katowice jest częścią większego przedsięwzięcia – wartej 7 mld zł modernizacji trasy pomiędzy Będzinem a Zebrzydowicami na granicy polsko-czeskiej. To największy projekt na kolei w województwie śląskim. W regionie realizowane są także inne przedsięwzięcia: pasażerowie korzystają z efektów prac między Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim, gdzie inwestycja o wartości 1,5 mld zł i dofinansowana z unijnego programu FEnIKS poprawiła warunki podróży i przewozu towarów dzięki nowemu przystankowi Chorzów Uniwersytet oraz wygodnym stacjom w Chorzowie, Bytomiu i Radzionkowie.

Modernizacja linii kolejowej Pszczyna – Żory została rozszerzona o wyczekiwany wiadukt drogowy w Żorach. W ubiegłym roku PLK podpisały wartą ponad 55 mln zł umowę dotyczącą budowy skrzyżowania bezkolizyjnego, które zastąpi przejazd w poziomie szyn przy ul. Dworcowej.