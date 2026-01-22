Darmowa komunikacja i zakazy dla kominków. Jak samorządy walczą ze smogiem

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie środki wprowadzają samorządy, aby zwalczać smog?

Dlaczego warunki meteorologiczne wpływają na jakość powietrza?

W jaki sposób Jarosław i inne miasta wykorzystują darmową komunikację miejską w walce ze smogiem?

Jakie działania podejmują Straż Miejska i Policja w zakresie ograniczenia emisji w miastach?

Dlaczego wymiana pieców grzewczych jest dla mieszkańców wyzwaniem?

– Istotnym elementem polityki miasta w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej jest funkcjonująca od kwietnia 2024 r. Jarosławska Karta Miejska. Dzięki niej mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, co ma zachęcać do rezygnacji z transportu indywidualnego, szczególnie w okresach zwiększonego zanieczyszczenia powietrza – mówi Małgorzata Młynarska z Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta Jarosławia.

Z czego wynika zła jakość powietrza w środkowej Polsce

W środę, 21 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o bardzo złej jakości powietrza w wielu częściach kraju. Rano wysokie stężenia pyłów odnotowano m.in. w Suwałkach i Łomży, Białej Podlaskiej i Tomaszowie Lubelskim, Piotrkowie Trybunalskim, Nowej Rudzie oraz w miastach aglomeracji śląskiej.

Zła jakość powietrza występowała także m.in. w Oświęcimiu, Otwocku, Grudziądzu, Ostródzie, Rzeszowie, Mielcu, Krakowie, Nowym Targu i Niepołomicach. Wcześniej przekroczenia notowano m.in. w Dębicy i Jarosławiu.

W sumie całe pasmo środkowej Polski znajduje się pod wpływem niekorzystnych warunków meteorologicznych. Dominuje pogoda wyżowa z niskimi temperaturami, miejscami występuje inwersja termiczna i brak wiatru.