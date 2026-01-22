Reklama

Darmowa komunikacja i zakazy dla kominków. Jak samorządy walczą ze smogiem

W wielu regionach kraju obserwowany jest zły stan powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenia o przekroczeniu norm dla pyłów zawieszonych PM10 i apeluje o unikanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. O złej jakości powietrza informują także samorządy, a część z nich wprowadza darmową komunikację miejską.

Publikacja: 22.01.2026 09:57

Używanie starych pieców na paliwa stałe znacznie zwiększa emisję pyłów

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie środki wprowadzają samorządy, aby zwalczać smog?
  • Dlaczego warunki meteorologiczne wpływają na jakość powietrza?
  • W jaki sposób Jarosław i inne miasta wykorzystują darmową komunikację miejską w walce ze smogiem?
  • Jakie działania podejmują Straż Miejska i Policja w zakresie ograniczenia emisji w miastach?
  • Dlaczego wymiana pieców grzewczych jest dla mieszkańców wyzwaniem?

– Istotnym elementem polityki miasta w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej jest funkcjonująca od kwietnia 2024 r. Jarosławska Karta Miejska. Dzięki niej mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, co ma zachęcać do rezygnacji z transportu indywidualnego, szczególnie w okresach zwiększonego zanieczyszczenia powietrza – mówi Małgorzata Młynarska z Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta Jarosławia.

Z czego wynika zła jakość powietrza w środkowej Polsce

W środę, 21 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o bardzo złej jakości powietrza w wielu częściach kraju. Rano wysokie stężenia pyłów odnotowano m.in. w Suwałkach i Łomży, Białej Podlaskiej i Tomaszowie Lubelskim, Piotrkowie Trybunalskim, Nowej Rudzie oraz w miastach aglomeracji śląskiej.

Zła jakość powietrza występowała także m.in. w Oświęcimiu, Otwocku, Grudziądzu, Ostródzie, Rzeszowie, Mielcu, Krakowie, Nowym Targu i Niepołomicach. Wcześniej przekroczenia notowano m.in. w Dębicy i Jarosławiu.

W sumie całe pasmo środkowej Polski znajduje się pod wpływem niekorzystnych warunków meteorologicznych. Dominuje pogoda wyżowa z niskimi temperaturami, miejscami występuje inwersja termiczna i brak wiatru.

Na sytuację reagują samorządy. W środę w Rzeszowie uruchomiono bezpłatną komunikację miejską. Jak informuje Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta, dzienny koszt jej wprowadzenia to ok. 60 tys. zł. Z kolei w Krakowie darmowa komunikacja z powodu wysokiego stężenia pyłów PM10 i PM2,5 była we wtorek. Za darmo autobusami i tramwajami można było korzystać od pierwszych porannych kursów do północy, również w gminach sąsiednich objętych porozumieniem transportowym.

W Jarosławiu w dniach przekroczeń norm, na podstawie informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, uruchamiany jest System Wczesnego Ostrzegania, który przekazuje mieszkańcom aktualne komunikaty i zalecenia za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych. – Informacje trafiają także do jednostek organizacyjnych miasta, placówek oświatowych i opiekuńczych oraz zakładów pracy. Ich celem jest ograniczenie narażenia mieszkańców na negatywne skutki zdrowotne – dodaje urzędniczka.

W tym sezonie grzewczym Jarosław otrzymał jeden komunikat dotyczący przekroczenia norm PM10. Miasto nie wprowadza dodatkowej darmowej komunikacji w dni smogowe, ponieważ bezpłatne przejazdy przysługują wszystkim posiadaczom karty mieszkańca.

Podobne rozwiązanie obowiązuje w Dębicy. – Darmowa komunikacja miejska funkcjonuje u nas od 1 marca 2025 r. dla posiadaczy Dębickiej Karty Mieszkańca, w granicach administracyjnych miasta – mówi Wiesław Stanaszek, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Dębicy.

Straż w poszukiwaniu źródeł smogu

Białystok w przypadku ryzyka przekroczenia norm PM10 realizuje działania określone w Planie działań krótkoterminowych dla strefy Aglomeracja Białostocka. – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitoruje jakość powietrza na podstawie danych GIOŚ, przekazuje informacje do placówek oświatowych oraz – w razie przekroczenia poziomu alarmowego – uruchamia procedurę wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej – mówi Kamila Bogacewicz z Urzędu Miasta w Białymstoku.

Dodaje, że Straż Miejska i Policja prowadzą wzmożone kontrole, m.in. w zakresie zakazu spalania odpadów i użytkowania nielegalnych źródeł ogrzewania. W tym sezonie zimowym w Białymstoku nie odnotowano przekroczenia poziomu alarmowego PM10.

W Jarosławiu Straż Miejska prowadzi kontrole palenisk domowych oraz korzysta z drona antysmogowego do wstępnej analizy jakości powietrza. – W ubiegłym roku przeprowadzono 125 kontroli źródeł ogrzewania, a w pierwszym miesiącu nowego roku jedną – informuje Małgorzata Młynarska.

Miasto realizuje również działania długofalowe, takie jak wsparcie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz rozwój niskoemisyjnego transportu. – Działania informacyjne i kontrolne prowadzone są w ramach bieżącej pracy urzędu i Straży Miejskiej, natomiast bezpłatna komunikacja dla posiadaczy Jarosławskiej Karty Miejskiej jest elementem stałej polityki miasta, finansowanej z budżetu – podkreśla urzędniczka.

Mieszkańcy chcą wymieniać piece, ale to nie jest takie proste

W Krakowie przy trzecim stopniu zagrożenia krótkoterminowe działania władz obejmują m.in. emisję miejskich ostrzeżeń, prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów, ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

Poza tym obowiązują ograniczenia prac budowlanych związanych z emisją pyłu, a wobec zakładów przemysłowych stosuje się zapisy pozwoleń emisyjnych.

– Od 1 listopada do 20 stycznia na terenie Krakowa przeprowadzono łącznie 312 kontroli przestrzegania zakazu używania paliw stałych. Efektem było stwierdzenie 11 wykroczeń dotyczących ochrony środowiska – w piecach spalano paliwo stałe – mówi Katarzyna Misiewicz z krakowskiego magistratu.

Jak zauważa Wiesław Stanaszek, w Dębicy przekroczenia PM10 i PM2,5 występują głównie podczas silnych mrozów i braku wiatru. – Pomimo wymiany części starych pieców wielu mieszkańców nadal ogrzewa domy węglem, co zwiększa emisję pyłów – przyznaje. Dodaje, że likwidacja smogu wymagałaby wymiany wszystkich pieców na paliwo stałe, jednak mieszkańcy – zwłaszcza mniej zamożni – oczekują znaczącego wsparcia finansowego. – Obecnie jest to bardzo utrudnione ze względu na zakaz dofinansowania pieców gazowych oraz węglowych piątej klasy – mówi.

Zwraca także uwagę na skomplikowane procedury programu Czyste Powietrze. – Audyty energetyczne są wymagane nawet przy samej wymianie pieców, a proces oceny wniosków i wypłaty dotacji trwa bardzo długo – wyjaśnia. Obecnie możliwa jest jedynie wymiana na piece na pelet, kotły do zgazowania drewna lub pompy ciepła, podczas gdy mieszkańcy najchętniej wybieraliby tańsze rozwiązania, takie jak piece gazowe.

W Polsce normy dla pyłów PM10 ustalone są na trzech poziomach: dopuszczalnym – 50 µg/m³ (dobowy), informowania – 100 µg/m³ (dobowy) oraz alarmowym – 150 µg/m³ (dobowy).

