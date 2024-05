Czas przejazdu przez Katowice krótszy o 15 proc. Efekt inwestycji za 90 mln zł

ITS składa się on z wielu podsystemów o różnych funkcjach, z których najważniejszym jest ten odpowiadający za sterowanie sygnalizacją świetlną. - Wykorzystując zainstalowane w nawierzchni jezdni pętle indukcyjne oraz umieszczone nad ulicami kamery może weryfikować aktualne natężenie ruchu i zmieniać długość wyświetlania danego rodzaju światła dla konkretnego kierunku – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. To poprawia płynność ruchu i ogranicza emisję spalin.

Reklama

Wykazały to testy wykonawcy systemu przeprowadzone przed i po wdrożeniu ITS. Jego wykonawca miał za zadanie wykonać przejazdy samochodem osobowym, autobusem oraz tramwajem na wskazanych ciągach komunikacyjnych przed i po wdrożeniu systemu ITS. Wykonano objazdy kilkukrotnie w każdym ze szczytów – porannym i popołudniowym – oraz w okresie międzyszczytowym. Na podstawie otrzymanych danych oszacowano, że system skrócił czas przejazdu o 15 proc.

Sygnalizacja świetlna zapewni priorytet przejazdu komunikacji publicznej

Sterowanie sygnalizacją świetlną jest dodatkowo powiązane z systemem informacji pasażerskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Ma to pozwolić na zapewnienie priorytetu przejazdu komunikacji publicznej. Obecnie to rozwiązanie działa na liniach tramwajowych łączących Śródmieście z centrami przesiadkowymi Zawodzie i Brynów. W następnym etapie planowane są testy takiego priorytetu dla wybranych linii autobusowych.

Czytaj więcej Z regionów Smart City: Jakie są wyzwania dla rozwoju technologicznego miast Inteligentne miasto to cel wielu polskich samorządów. Smart City powinno działać jak sprawny organizm, którego poszczególne elementy współpracują ze sobą, tak by zapewnić harmonijny rozwój i poprawić jakość życia mieszkańców.

ITS nie tylko zarządza sygnalizacją na skrzyżowaniach, ale przekazuje informacje kierowcom na elektronicznych tablicach. Wyświetlają one komunikaty o aktualnych warunkach na drodze: o prowadzonych robotach, oblodzeniu nawierzchni lub czasie potrzebnym na dojazd do określonego miejsca. Do tego dochodzą tablice informujące w kolorach o zajętości miejsc parkingowych w pobliżu. Zielony oznacza dużą liczbę wolnych miejsc, żółty wskazuje na ograniczoną, a czerwony przekazuje, że jest ich niewiele.