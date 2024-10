Sportowe brzemię samorządów: Po co miastom deficytowe kluby piłkarskie?

Nikt się nie zgłosił, aby kupić akcje wycenianego na 53 mln zł klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław, więc miasto zastanawia się, co dalej. Prywatyzować swój klub piłkarski chce też samorząd Zabrza. – To jedno z priorytetowych działań miasta. 27 września zostało wydane zarządzenie prezydenta, będące oficjalnym zaproszeniem do udziału w negocjacjach. Na ten moment jesteśmy w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy wyrazili zainteresowanie przejęciem akcji klubu – przekazała Ewa Pawłowska z Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Nikt nie chce kupić Śląska Wrocław

Istniejący od 1946 r. Śląsk Wrocław dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Polski (1977, 2012), a czterokrotnie wicemistrza (1978, 1982, 2011, 2024), dwukrotnie też był zdobywcą Pucharu Polski (1976, 1987) i dwa razy Superpucharu Polski (1987, 2012). W tym sezonie nie idzie mu najlepiej. Śląsk do piątku nie wygrał żadnego meczu i zamykał tabelę Ekstraklasy.

Śląsk jest klubem miejskim – do Wrocławia należy zdecydowana większość jego akcji. A utrzymanie klubu kosztuje samorząd sporo. Przez lata WKS był dotowany z budżetu miasta kwotą 13 mln. W ub.r. kwota wzrosła do 17 mln zł, a w tym – do 21 mln zł. Z opublikowanego przez klub sprawozdania finansowego wynikało, że na koniec 2022 r. strata spółki wyniosła 20,62 mln zł, a w ub.r. była o 6,5 mln zł wyższa.

W sierpniu miasto zdecydowało się sprzedać akcje klubu, na chętnych czekano do 14 października. – Wartość klubu oszacowano na 53 mln zł. Inwestor mógł nabyć nie mniej niż 5 proc., a nie więcej niż 90 proc. akcji spółki. Nie wpłynęła jednak żadna oferta. W związku z tym miasto, po konsultacjach z radnymi, w ciągu dwóch–czterech tygodni przygotuje scenariusz dalszych działań. Będzie się to wiązać ze zmianą wyceny spółki – napisano w komunikacie biura prasowego wrocławskiego ratusza.