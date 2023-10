Wielkie sportowe inwestycje z kampanii wyborczej zostaną realizowane?

- Nie ma lepszego miejsca do powstania Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych, który będzie stanowił uzupełnienie oferty COS, niż Katowice. To miejsce z tradycjami w sportach lodowych, a tworzenie infrastruktury powinno wynikać ze środowiska znajdującego się na danym terenie. Mocne środowisko hokejowe będzie gwarantowało odpowiedni rozwój. Jednak to będzie miejsce nie tylko dla hokeistów, ale również łyżwiarzy figurowych, short trackowców oraz curlingu – przekazał Witold Roman, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu (COS).

COS jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów. Posiada siedem Ośrodków Przygotowań Olimpijskich: w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku, Zakopanem i Dusznikach-Zdroju.

I zapowiedź remontu toru Stegny

Stołeczny Tor Łyżwiarski „Stegny” to sztucznie mrożony tor łyżwiarski służący do uprawiania sportu łyżwiarstwa szybkiego, położony przy ulicy Inspektowej 1 w Warszawie. Został oddany do użytku i ma wymiary 400 m x 11 m.

Pilne wymaga remontu o czym publicznie mówi się od dawna. Osiem lat temu władze stolicy przygotowały projekt modernizacji. Zakładał on budowę zadaszenia połączonego z nowym budynkiem, który będzie spełniał funkcje sportowe, administracyjne, usługowe i techniczne.

- To bardzo potrzebna inwestycja. Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny pozwoli na całoroczne wykorzystanie toru zarówno przez warszawskie dzieci i młodzież, jak i dorosłych uprawiających sport rekreacyjnie. – mówiła ówczesna prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dodawała, że jednocześnie z zadaszonego obiektu będą mogli korzystać również sportowcy zawodowi.

Jednak tej modernizacji nie udało się przeprowadzić. Może to wyjdzie teraz?