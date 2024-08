Czy samorządy powinny angażować się w finansowanie sportu?

Kluby sportowe – o których moglibyśmy mówić jako o jednym z filarów sukcesów samorządów w sporcie – istnieją we wszystkich badanych gminach miejskich i miejsko-wiejskich. W grupie gmin wiejskich jedynie co dziesiąta gmina nie może pochwalić się żadnym klubem na swoim terenie. Jednak też w większości badanych gmin (ogółem, dla wszystkich kategorii gmin, to 60,3 proc.) funkcjonuje od jednego do pięciu klubów sportowych. W miastach wręcz standardem (37,1 proc.) jest działalność więcej niż 25 klubów (co z kolei na wsiach się nie zdarza, choć w badaniu widać też gminy wiejskie, które zadeklarowały liczebność klubów na poziomie od 16 do 25). Do tego moglibyśmy jeszcze dodać, że w 43,8 proc. gmin, w których nie ma żadnego klubu, jest wyrażana opinia, że jest on potrzebny. Zwykle jednak – tam, gdzie kluby istnieją – dominuje przekonanie, że potrzeby sportowe ludności są zaspokojone.

Ze statystycznego punktu widzenia można by zatem uznać, że sytuacja sportu na poziomie gminnym nie jest w Polsce zła. Fala modernizacji sprawiła, że olbrzymia większość szkół posiada nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe, infrastruktura dla uprawiania sportu – czy też rekreacji – istnieje. Nic tylko się usportawiać.

Czy finansowanie sportu zawodowego z pieniędzy publicznych jest dobre?

Oczywiście, gdyby przyjrzeć się bliżej sportowym wydatkom samorządów, obrazek się niuansuje. „Z przeprowadzonego badania wynika, że wydatki gminy (na sport – przyp. red.) zazwyczaj nie przekraczają 1 proc. całego budżetu, przy czym w gminach wiejskich istotnie częściej jest to próg 0,5 proc.” – czytamy w omawianym wyżej raporcie. Najważniejsze cele wydatkowania środków to działalność klubów sportowych (87,9 proc.), utrzymanie istniejących obiektów (81,2 proc.), budowa nowych (61,2 proc.). W co trzeciej gminie deklarowano przekazywanie pieniędzy na wsparcie wybitnych zawodników, w co piątej – na programy profilaktyczne. W obu przypadkach dotyczy to jednak przede wszystkim gmin miejskich.

21 mln tyle (w złotych) wydał na wspieranie lokalnych klubów Wrocław

O tym, jak wygląda to w praktyce, nieraz pisywaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”. W przypadku największych klubów, zwykle walczących w najwyższych klasach rozgrywkowych – piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich, piłki ręcznej, hokeja i żużla – samorządowe dofinansowanie sięgnęło rekordowego poziomu w 2019 roku (290 mln zł w sumie), nieco zachwiało się po wybuchu pandemii w 2020 roku (263 mln zł), ale już rok później zaczęło się odbudowywać (273 mln zł).