Gorące prezydenckie krzesła. „Lawiny lokalnych referendów nie będzie”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są możliwe scenariusze polityczne w Częstochowie w związku z zarzutami wobec obecnego prezydenta?

Na jakim etapie znajdują się przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa?

Co przyczyniło się do dyskusji na temat odwołania władz samorządowych w Bytomiu?

Jakie działania podjęli mieszkańcy Będzina w kontekście ewentualnego odwołania prezydenta miasta?

Jak politolog ocenia sensowność referendów w dużych miastach na przykładzie warszawskiego przypadku?

Lawiny lokalnych referendów nie będzie, bo oznaczałaby geometryczny wzrost takich inicjatyw. Jednak może to zachęcić opozycyjne siły polityczne – zarówno w radach miast, jak i poza nimi – do większej aktywności przeciwko prezydentom – uważa prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezydent Częstochowy sam zrezygnuje czy będzie referendum?

W ostatnią środę lutego agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w miejscu pracy Krzysztofa M., wieloletniego prezydenta Częstochowy. Został przewieziony do Katowic, gdzie w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej usłyszał dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczy przyjęcia w latach 2018–2022, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta, umożliwiających realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy. Drugi zarzut dotyczy przyjmowania od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r. od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

Prokuratura skierowała wniosek o areszt dla prezydenta, jednak Sąd Rejonowy Katowice-Wschód się na to nie zgodził. Wobec prezydenta zastosowano inne środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami.