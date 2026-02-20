Krótsza kadencja samorządowców. Dlaczego rezygnują z funkcji?

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego niektórzy samorządowcy rezygnują z pełnienia swoich funkcji?

Jakie są przykłady burmistrzów, którzy zrezygnowali z urzędu podczas obecnej kadencji?

Czy są przewidziane przedterminowe wybory na skutek rezygnacji lub odwołania w referendum?

Jakie różnice w liczbie rezygnacji były zauważalne między obecną a poprzednią kadencją?

Jak wygląda sytuacja związana z odwołaniem prezydenta miasta poprzez referendum?

– Krajowe Biuro Wyborcze nie dysponuje informacjami co do powodów zrzeczenia się mandatu. Nie ma bowiem ustawowego obowiązku, aby wójt, burmistrz czy prezydent miasta przedstawiał powody rezygnacji właściwemu komisarzowi wyborczemu – mówi Marcin Chmielnicki, rzecznik Krajowego Biura Wyborczego.

Choroba przerywa kadencję włodarza

Burmistrz Pińczowa w województwie świętokrzyskim Włodzimierz Badurak pod koniec stycznia zrezygnował ze stanowiska. – Nie jestem już w stanie wykonywać obowiązków burmistrza w takim zakresie i z takim zaangażowaniem, na jakie zasługujecie – przekazał w mediach społecznościowych.

Dodał, że przez lata starał się oddawać tej pracy serce, energię, czas i pasję. – Choć bywało to wymagające, zawsze wiedziałem, że warto, bo gmina Pińczów to moje miejsce na ziemi, a jej mieszkańcy od zawsze byli dla mnie najważniejsi – dodał były już burmistrz, dziękując wszystkim za współpracę.

Rządził on Pińczowem od 2006 r., a w ostatnich wyborach samorządowych wygrał w drugiej turze, uzyskując 58,4 proc. głosów i pokonując Janusza Koniusza. W piątek, 30 stycznia, komisarz wyborczy Robert Dróżdż wygasił jego mandat. Burmistrz nie odwołał się od tej decyzji, która uprawomocniła się w piątek, 6 lutego. Data przedterminowych wyborów nie została jeszcze ustalona.