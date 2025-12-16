Aktualizacja: 16.12.2025 17:25 Publikacja: 16.12.2025 15:35
Główny Urząd Statystyczny szacuje na niespełna 1,5 mln liczbę migrantów, którzy przebywają poza Polską rok lub dłużej. Zaznacza przy tym, że jest to bardziej prognoza danych niż pewne obliczenia ze względu na to, iż nie ma jeszcze pełnych danych statystycznych.
GUS podał, że wśród osób, które wyjechały z Polski ponad 149 tys. mieszkało przedtem w Małopolsce, a 144 tys. na Śląsku. Z Podkarpacia zaś wyjechały ponad 138 tys. osób. Najmniejsza zaś jest migracja z regionów, które są najmniejsze ludnościowo: Opolskiego (ponad 59 tys.), Świętokrzyskiego (56 tys.) i Lubuskiego (45 tys.). Na dłużej poza Polską przebywa o 44 tys. więcej kobiet (772 tys.) niż mężczyzn.
GUS spróbował oszacować także wiek Polaków – migrantów. Najwięcej jest osób w wieku 30 – 34 lata: prawie 109 tys. mężczyzn i 113 tys. kobiet. Z analizy „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024” wynika, że liczba Polaków poza Polską, którzy za granicą przebywają 12 miesięcy lub dłużej w ostatnich latach nieco się zmniejszyła – w ciągu pięciu lat o ponad 106 tys. osób. Nie zmieniły się jednak regiony, z których najczęściej wyjeżdżają.
Z danych GUS-u wynika, że długoterminowa emigracja w Polsce słabnie. Od 2016 r. więcej osób wraca, niż wyjeżdża z kraju. W 2024 r. odnotowano największe jak dotąd dodatnie saldo migracji (+9301 osób). Oznacza to, że liczba osób, które wróciły do Polski (19 515), była wyższa niż liczba osób, które z niej wyjechały (10 214). Rok wcześniej saldo wynosiło +6766, a w 2022 r. +1949 osób.
Prof. Wojciech Janicki z UMCS, na niedawnej konferencji naukowej Rządowej Rady Ludnościowej podał przykład, jak decyzje migracyjne mogą umknąć oficjalnej statystyce. W 2005 r. wymeldowało się 65 tys. osób, a faktycznie wyjechało (na bardzo różny czas, nie tylko na ponad rok) ok. 950 tys. osób. Ekonomiści szacują, że poza Polską przebywa ok. 2,1 mln – 2,2 mln osób. Wiele osób wyjeżdża tylko na kilka miesięcy, a inni – nie wymeldowują się.
Paweł Strzelecki, prof. SGH, na tej samej konferencji zwrócił uwagę, że w latach 2013-2023 liczba polskich obywateli w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o ponad 2,5 mln, ale liczba aktywnych zawodowo według BAEL pozostała na zbliżonym poziomie. Dzieje się tak, ponieważ wzrasta liczba pracujących obcokrajowców.
Jednak regiony, z których wyjechało najwięcej osób nie są najbardziej popularne wśród imigrantów, którzy w Polsce zatrudnili się legalnie. Ponieważ te osoby płacą składki ubezpieczeniowe, o ich liczbie informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W październiku było to 1,83 mln cudzoziemców. Najwięcej obcokrajowców pracowało w woj. mazowieckim (ponad 370 tys.), wielkopolskim (141 tys.) i dolnośląskim – 131 tys. W Małopolsce było to ponad 117 tys. osób, a w woj. podkarpackim – 20 tys. cudzoziemców.
