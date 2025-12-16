Główny Urząd Statystyczny szacuje na niespełna 1,5 mln liczbę migrantów, którzy przebywają poza Polską rok lub dłużej. Zaznacza przy tym, że jest to bardziej prognoza danych niż pewne obliczenia ze względu na to, iż nie ma jeszcze pełnych danych statystycznych.

GUS podał, że wśród osób, które wyjechały z Polski ponad 149 tys. mieszkało przedtem w Małopolsce, a 144 tys. na Śląsku. Z Podkarpacia zaś wyjechały ponad 138 tys. osób. Najmniejsza zaś jest migracja z regionów, które są najmniejsze ludnościowo: Opolskiego (ponad 59 tys.), Świętokrzyskiego (56 tys.) i Lubuskiego (45 tys.). Na dłużej poza Polską przebywa o 44 tys. więcej kobiet (772 tys.) niż mężczyzn.

Liczba osób, które na dłużej wyjeżdżają z Polski, w ostatnich latach nieco spadła

GUS spróbował oszacować także wiek Polaków – migrantów. Najwięcej jest osób w wieku 30 – 34 lata: prawie 109 tys. mężczyzn i 113 tys. kobiet. Z analizy „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024” wynika, że liczba Polaków poza Polską, którzy za granicą przebywają 12 miesięcy lub dłużej w ostatnich latach nieco się zmniejszyła – w ciągu pięciu lat o ponad 106 tys. osób. Nie zmieniły się jednak regiony, z których najczęściej wyjeżdżają.

Z danych GUS-u wynika, że długoterminowa emigracja w Polsce słabnie. Od 2016 r. więcej osób wraca, niż wyjeżdża z kraju. W 2024 r. odnotowano największe jak dotąd dodatnie saldo migracji (+9301 osób). Oznacza to, że liczba osób, które wróciły do Polski (19 515), była wyższa niż liczba osób, które z niej wyjechały (10 214). Rok wcześniej saldo wynosiło +6766, a w 2022 r. +1949 osób.