Władze Krakowa w ogniu krytyki za podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej

Ogłoszone jesienią ubiegłego roku propozycje podwyżek zostały szeroko skrytykowane przez mieszkańców Krakowa. Podczas grudniowej sesji rady miasta mieszkańcy apelowali do radnych o wycofanie się z podwyżek, podkreślając, że mogą doprowadzić do wykluczenia komunikacyjnego tysięcy osób. Uchwała została wówczas przegłosowana, a na korektę proponowanych cen zdecydował się pod koniec lutego prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który przyznał, że „poszliśmy o krok za daleko”.

Troska o przystępną cenowo komunikację miejską powinna być dla Krakowa szczególnie istotna z uwagi na fakt, że miasto mierzy się z ostrą krytyką funkcjonującej od 1 stycznia strefy czystego transportu. Dotychczas odnotowano co najmniej kilkanaście przypadków kradzieży oraz niszczenia znaków drogowych na jej obszarze, a przeciwnicy SCT przekonują, że jej działanie jest nastawione wyłącznie na zwiększenie dochodów budżetu miasta, ignorując spodziewane korzyści dotyczące poprawy jakości powietrza.

Tylko 9 proc. miejskiego budżetu na transport

Szacuje się, że wpływy do budżetu miasta z tytułu podwyżek wyniosą niemal 66 mln zł rocznie. Kraków pokrywa ok. 65 proc. kosztów transportu zbiorowego. To sporo, choć Warszawa dopłaca do biletów ok. 75 proc., dzięki czemu ceny biletów są tam stabilne i niższe niż w Krakowie. Stołeczny bilet pozwalający na przejazd trwający do 75 minut w I strefie wraz z przesiadkami kosztuje 4,40 zł – w Krakowie za podobną kwotę można podróżować przez zaledwie kwadrans. Podobnie wygląda sytuacja w Bydgoszczy, gdzie jednorazowy przejazd w strefach I i II kosztuje 3,80 zł. We Wrocławiu 45-minutowa podróż kosztuje 4,60 zł, a w Gdańsku za jednorazowy bilet zapłacimy 4,80 zł, bez względu na czas trwania podróży.

Jak wynika z analizy Platformy Komunikacyjnej Krakowa, choć w budżecie miasta na bieżący rok przewidziano aż 1,055 mld zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, to jest to zaledwie 9,32 proc. budżetu. Dla porównania Warszawa na ten cel przeznaczy niemal 5 mld zł, co stanowi ponad 15 proc. jej budżetu. Jeszcze mniej korzystnie wynik ten wypada po przeliczeniu wydatków na mieszkańca – pod tym względem Kraków zajmuje dopiero piąte miejsce, za Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem i Wrocławiem.

Wśród polskich miast znajdują się również niekwestionowani liderzy, którzy dostępną dla wszystkich komunikację miejską przyjęli za priorytet. Od 1 stycznia 2026 r. Gorzów Wielkopolski wprowadził bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla mieszkańców, motywując to staraniami o poprawę ich komfortu i ułatwieniem im dostępu do usług, wydarzeń i życia społecznego. Władze miasta podkreślały, że liczą na to, że darmowe przejazdy komunikacją miejską zachęcą gorzowian do ograniczenia jazdy samochodami, co przełoży się na poprawę jakości powietrza. Wcześniej na podobną decyzję zdecydowali się włodarze Tomaszowa Mazowieckiego i Żor.