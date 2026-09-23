Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób cyfryzacja przekształca tradycyjne karty mieszkańca w zintegrowane centra usług.

Jakie nowe benefity, od darmowych wejść po pakiety dla seniorów, oferują największe polskie miasta.

Na czym polega unikalny program, który łączy zniżki dla mieszkańców ze wsparciem lokalnego rzemiosła.

Dlaczego karty przestają być tylko nośnikiem zniżek, a stają się narzędziem realnej polityki miejskiej.

W ten trend wpisuje się m.in. Kraków. Stolica Małopolski proponuje też jednak inne rozwiązanie, które znacznie wykracza poza klasyczny model zniżek. To Bon Rzemieślniczy, dzięki któremu karta staje się narzędziem wspierania lokalnych usług i idei naprawiania zamiast wyrzucania.

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Podobne założenia

Własne programy kart mieszkańca od dawna działają w wielu dużych polskich miastach. Warszawa ma Kartę Warszawiaka, Gdańsk – Gdańską Kartę Mieszkańca, Wrocław – program Nasz Wrocław, Poznań – OK Poznań, a swoje rozwiązania rozwijają także Łódź, Lublin, Szczecin i Katowice. Karty miejskie mają lub planują mniejsze ośrodki miejskie, jak podkrakowskie Niepołomice, Skawina czy Krzeszowice. Podstawowe założenie kart jest podobne: osoby związane z miastem, przede wszystkim rozliczające w nim podatki, otrzymują dostęp do ulg, tańszego transportu, miejskich obiektów, kultury i ofert przygotowanych przez partnerów programu.

W ostatnich miesiącach widać jednak wyraźnie, że karta mieszkańca wchodzi w nową fazę. Największy nacisk samorządy kładą na cyfryzację. Plastikowa karta coraz częściej jest tylko jednym z możliwych nośników, a centrum całego systemu staje się smartfon. Aplikacje pozwalają nie tylko na zapisanie uprawnienia, ale też można w nich sprawdzić dostępne zniżki, korzystać z biletów, informacji miejskich czy kolejnych usług. Jednocześnie miasta próbują integrować różne systemy tak, aby mieszkaniec nie musiał posługiwać się kilkoma odrębnymi aplikacjami, ale korzystać z jednej.

Dobrym przykładem jest Gdynia, gdzie od czerwca 2026 r. wdrażany jest nowy model Konta i Karty Mieszkańca. Jednym z najważniejszych kierunków zmian jest integracja z pomorskim systemem FALA, co ma ułatwiać podróżowanie i korzystanie z regionalnych ulg. Pojawiły się też nowe rozwiązania, takie jak Abonament Niedzielny czy Status Podatnika. Podobny kierunek przyjął Wrocław. Program Nasz Wrocław otrzymał nową aplikację mobilną, która ma zapewniać wygodniejszy dostęp do benefitów i ułatwiać korzystanie z darmowych wejść do miejskich atrakcji. Technologia ma więc nie być dodatkiem do programu, ale jednym z jego podstawowych elementów.

Więcej atrakcji i usług

Cyfryzacja nie oznacza, że miasta zrezygnowały z tradycyjnych benefitów. Wręcz przeciwnie – równolegle rozbudowywane są katalogi zniżek i usług. Łódź od kwietnia 2026 r. oferuje posiadaczom Karty Łodzianina bezpłatne, raz w roku, wejścia do największych atrakcji i instytucji miejskich. Na liście znalazły się m.in. Orientarium Zoo Łódź, Aquapark Fala oraz wybrane obiekty EC1, a program rozszerzono także o Muzeum Kinematografii i Centralne Muzeum Włókiennictwa. Karta daje też dostęp do miejskich bibliotek.

W Poznaniu z kolei karta coraz mocniej łączona jest z konkretnymi usługami społecznymi. Miasto zaprasza seniorów, którzy ukończyli 60 lat, mieszkają i rozliczają podatki w Poznaniu, do korzystania z nowej oferty zniżek, ulg i rabatów przygotowanej wyłącznie dla nich. Po otrzymaniu karty „OK Poznań – Poznańska Złota Karta” zyskują dostęp do wszystkich benefitów programu OK Poznań oraz specjalnego pakietu zniżek, ulg i rabatów – specjalnie dla seniorów.

Także Katowice rozwijają przede wszystkim cyfrową stronę programu. Katowicka Karta Mieszkańca została zintegrowana z Parkingową Kartą Mieszkańca w aplikacji mobilnej. Użytkownik może sprawdzić ważność uprawnień parkingowych, przypisany numer rejestracyjny oraz rodzaj abonamentu. System przypomina również o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień. Jednocześnie rozwija się sieć partnerów – w programie uczestniczy już niemal 200 prywatnych podmiotów, obok miejskich instytucji.

Tu ciekawie prezentuje się Kraków. W 2026 r. miasto również mocno stawia na cyfrową transformację Karty Krakowskiej. Dotychczasowa aplikacja jest wygaszana, a jej funkcje zostają przeniesione do mKraków. W jednej aplikacji mieszkańcy mogą korzystać nie tylko z Karty Krakowskiej, ale także z innych miejskich funkcji, takich jak informacje o komunikacji czy opłaty parkingowe. Co istotne, przejście do nowego systemu nie oznacza konieczności ponownego składania wniosków, a dotychczasowe uprawnienia pozostają zachowane.

Cyfryzacja i bon

Kraków rozbudowuje również tradycyjną ofertę karty. W ostatnich miesiącach katalog benefitów powiększył się o kolejne zniżki na usługi, gastronomię, rekreację i zdrowie. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z rabatów na prywatne badania laboratoryjne, wynajem rowerów, usługi przeprowadzek, poligraficzne czy wybrane noclegi i usługi gastronomiczne. Ale najciekawszą krakowską nowością jest rozwiązanie, które trudno sprowadzić wyłącznie do cyfryzacji czy kolejnego rabatu. To Bon Rzemieślniczy.

– Program pozwala posiadaczom Karty Krakowskiej uzyskać 50-proc. zniżkę na usługi lokalnych rzemieślników, maksymalnie do 100 zł. Bon można wykorzystać m.in. na naprawę obuwia, renowację mebli, przeróbki krawieckie, usługi złotnicze, naprawę sprzętu AGD – wylicza Jan Machowski, wicedyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej krakowskiego magistratu. – Katalog usług objętych bonem będzie systematycznie powiększany – dodaje.

To istotna zmiana w myśleniu o karcie mieszkańca. Zniżka na bilet, muzeum czy restaurację jest konkretną korzyścią dla mieszkańca. – Bon Rzemieślniczy robi coś więcej: kieruje pieniądze mieszkańców do lokalnych usługodawców i jednocześnie promuje bardziej zrównoważony model konsumpcji. Zamiast kupować nową rzecz, można naprawić tę, którą już mamy. Z punktu widzenia miasta oznacza to także wsparcie tradycyjnych zawodów i lokalnej przedsiębiorczości – podkreśla Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, która jest partnerem programu bonu.

Program jest przy tym stosunkowo prosty. Z bonu mogą korzystać posiadacze Karty Krakowskiej, a jedna karta uprawnia do jednego bonu w roku kalendarzowym.

Krakowski przykład pokazuje więc dwa kierunki rozwoju kart mieszkańca, które wcale nie muszą się wykluczać. Z jednej strony jest cyfryzacja: aplikacja, telefon, integracja różnych usług i łatwiejsze zarządzanie uprawnieniami. Z drugiej – coraz bardziej konkretne programy odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.

Jaka karta przyszłości

Karta przestaje być jedynie identyfikatorem mieszkańca i przepustką do zniżek, a zaczyna pełnić funkcję narzędzia miejskiej polityki. Trend ten widać również poza największymi miastami. Wielicką Kartę Mieszkańca ma podkrakowska Wieliczka, Skawińska Karta Mieszkańca funkcjonuje w Skawinie, a swoją kartę mieszkańca przygotowują Niepołomice. Niewykluczone, że karta wraz z aplikacją wystartuje jesienią tego roku. Program ma oferować ulgi i zniżki w sporcie, kulturze, rekreacji oraz u lokalnych partnerów. Aplikacja ma być jednocześnie miejscem, w którym mieszkańcy znajdą aktualności, komunikaty, harmonogram odbioru odpadów i kalendarz wydarzeń, a także będą mogli szybko skontaktować się z urzędem. O wprowadzeniu własnej karty dyskutowali również samorządowcy Krzeszowic.

Te tendencje jasno pokazują, że karty stają się dziś jednym z ważniejszych narzędzi budowania lokalnej oferty. Oczywiście większość samorządów idzie w stronę cyfryzacji i integracji usług, bo tego oczekują mieszkańcy przyzwyczajeni do wygodnego załatwiania spraw „na telefon”. Ale sama aplikacja może nie wystarczyć, jeśli za nią nie stoją realne korzyści.

Przyszłość kart mieszkańca może więc należeć do tych programów, które połączą dwa elementy: wygodę cyfrowych usług oraz konkretne wsparcie w codziennym życiu. Krakowski Bon Rzemieślniczy jest dobrym przykładem takiego podejścia. Pokazuje, że karta może nie tylko dawać rabat, ale też pomagać rozwijać lokalną gospodarkę, wspierać rzemiosło i promować bardziej odpowiedzialne korzystanie z rzeczy.