Z tego artykułu dowiesz się: Na jaką skalę polskie miasta oferują przedsiębiorcom lokale użytkowe do wynajęcia.

Od czego zależy wysokość czynszu w miejskich nieruchomościach i jakie są stawki wywoławcze.

Które branże i rodzaje działalności mogą liczyć na preferencyjne warunki najmu.

Jak samorządy wspierają najemców w obliczu trudności gospodarczych i utrudnień w mieście.

– Reagując na aktualną sytuację gospodarczą w kraju oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemców miejskich lokali użytkowych, realizujemy programy uwzględniające preferencyjne stawki czynszu – mówi Łukasz Kubiak, rzecznik Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Miasto stosuje zniżki m.in. dla rzemieślników, właścicieli antykwariatów, organizacji pozarządowych oraz osób prowadzących działalność leczniczą.

Reklama Reklama

Szukają najemców w ustnych licytacjach

Łódź przygotowała dużą ofertę lokali użytkowych. W sześciu częściach miasta na przyszłych najemców czeka 120 adresów – od Bałut, przez Górną i Polesie, po Widzew i Śródmieście. Ceny wywoławcze zaczynają się od 6,42 zł za mkw. w Hali Targowej Górniak. W „Cynamonie” stawka wynosi 37,70 zł za mkw. Publiczny przetarg ustny odbędzie się 28 września o godz. 10 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Także Warszawa ma sporo lokali użytkowych do wynajęcia. Tylko przy ul. Marszałkowskiej jest ich sześć. Jak podaje ZGN Śródmieście, w największym z nich można prowadzić m.in. galerię sztuki, sklep wielobranżowy, księgarnię czy antykwariat. Część powierzchni można przeznaczyć na cele magazynowo-archiwalne.

Wywoławczy czynsz netto wynosi 30 tys. zł miesięcznie plus VAT. Oferty można składać do 23 września, a dwa dni później odbędzie się ustna licytacja.

Co siódmy lokal stoi pusty w Lublinie

W zasobie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie jest 750 lokali użytkowych, z czego niemal co siódmy stoi pusty. Ich powierzchnia wynosi od 3 do 450 mkw., a przeciętna wielkość to około 60 mkw. – Do przetargów wystawiono 63 nieruchomości, a 40 kolejnych jest w złym stanie technicznym – przekazała Monika Szymańska z ZNK w Lublinie.

Czytaj więcej Nieruchomości Mieszkania komunalne. Samorządy budują i remontują, ale kolejki nie znikają Coraz wyższe ceny mieszkań i rekordowo drogi najem powodują, że mieszkanie komunalne dla wielu osób staje się jedyną realną szansą na dach nad głow...

Średnia stawka wynajętych lokali wynosi 20 zł za mkw., natomiast w przypadku lokali wystawionych w przetargach jest to 26,10 zł. Stawki już wynajętych lokali wahają się od 10 do 180 zł za mkw. – Wysokość czynszu jest wyliczana w oparciu o badanie rynku przy pomocy tabel pomocniczych określających takie parametry jak lokalizacja, dostępność, wyposażenie, stan techniczny, konieczność remontów czy sposób ogrzewania – wyjaśnia Monika Szymańska.

W przypadku lokali wymagających dużych nakładów finansowych ze strony najemcy ZNK może obniżyć czynsz, jednak nie poniżej kosztów eksploatacyjnych danego budynku.

W zasobie komunalnym Poznania znajduje się około 1500 lokali użytkowych. Obecnie 86 czeka na wynajęcie. Ich średnia powierzchnia to około 71 mkw., a największy ma około 426 mkw. Średnia stawka czynszu wynosi 36,70 zł za mkw. – Wyższa stawka czynszu najmu ustalana jest dla atrakcyjnych lokali użytkowych położonych na parterze, od frontu nieruchomości, z wejściem od strony ulicy. Niższa dotyczy lokali usytuowanych w piwnicach, suterenach, powyżej parteru, w oficynach czy na podwórkach – mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Niższe stawki mogą dotyczyć także nieruchomości wymagających nakładów finansowych ze strony przyszłego najemcy. – Dodatkowo stosowane są preferencyjne stawki czynszu najmu w ramach programów organizowanych przez ZKZL przy współpracy z miastem – dodaje Kubiak.

Kto może liczyć na preferencyjne stawki? Księgarnie czy organizacje pozarządowe

W Lublinie co do zasady preferencyjne stawki najmu nie są stosowane. Lokale wynajmowane są w drodze przetargu nieograniczonego – ustnego lub pisemnego – albo negocjacji cenowych.

Istnieje jednak możliwość odstąpienia od przetargu, zwykle w przypadku organizacji pożytku publicznego. W takim przypadku umowa najmu obowiązuje do trzech lat.

W Poznaniu preferencyjne stawki stosuje się m.in. wobec jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury i spółek prawa handlowego z większościowym udziałem miasta.

Mogą z nich korzystać także przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się działalnością kulturalną, artystyczną, oświatową, charytatywną i prospołeczną.

Miasto prowadzi również program „Zaułek Rzemiosła”, którego celem jest m.in. wsparcie rewitalizacji wybranych obszarów, promocja rzemiosła oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.