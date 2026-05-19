Administracja samorządowa doskonali e-usługi oraz wprowadza nowe rozwiązania, które mają umożliwić obywatelom załatwianie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i o każdej porze. Takie możliwości zapewnia mieszkańcom więcej niż co trzecia gmina (38 proc.), co czwarty urząd powiatowy (26 proc.) oraz większość urzędów marszałkowskich (69 proc.). Tak wynika z najnowszej informacji GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2025 r.”.

W ciągu roku więcej urzędów gmin i marszałkowskich unowocześniło swoje usługi, za to zahamował ich rozwój w powiatach. GUS podał, że w zeszłym roku ponad 31 proc. jednostek administracji publicznej zapewniało możliwość udziału w głosowaniach lub konsultacjach społecznych on-line. Niestety nie wskazał podziału na administrację rządową i samorządową w tej materii.

Coraz więcej samorządów zapewnia pracownikom szkolenia z wykorzystania nowych technologii

Tak jak wszystkie urzędy marszałkowskie korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD), który umożliwia sprawne przekazywanie, przetwarzanie i weryfikację dokumentów między różnymi instytucjami i organami administracyjnymi, tak wciąż nie robi tego co siódma gmina i co dwunasty urząd powiatowy. Oznacza to, że część jst wciąż nie ma aktualizowanych danych o mieszkańcach, co więcej poszczególne wydziały w tym samym urzędzie gminnym mogą mieć różne informacje o miejscu zamieszkania czy opłacania podatków przez swoich mieszkańców.

GUS zauważa, że dynamiczny rozwój cyfrowy wiąże się z potrzebą stałego podnoszenia kompetencji. W 2025 r. znacznie więcej gmin i powiatów zapewniło pracownikom szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zeszłym roku zrobiło to 75 proc. gmin (dwa lata temu 59 proc.) i 88 proc. powiatów (w 2024 r. 73 proc.). Jednostki samorządowe zorganizowały także szkolenia otwarte dla mieszkańców. Prowadziły je cztery urzędy gminne i powiatowe na dziesięć. Zorganizowało je także 10 urzędów marszałkowskich.

W 2025 r. wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji deklarowało niespełna 18 proc. jednostek administracji publicznej. Z AI znacznie częściej korzystały jednostki administracji rządowej (51 proc.) niż samorządowej: 15 proc. gmin, 23 proc. powiatów i połowa urzędów marszałkowskich.