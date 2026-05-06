Z tego artykułu dowiesz się: o tym, na jakich filarach technologicznych opiera się rozwój inteligentnych miast w Polsce.

jakie innowacyjne projekty są realizowane w wybranych polskich aglomeracjach.

w jaki sposób technologie poprawiają komfort i bezpieczeństwo życia w mieście.

jakie platformy cyfrowe wspierają interakcję mieszkańców z administracją miejską.

Takich rozwiązań będzie coraz więcej. – Kraków rozwija fundamenty technologiczne miasta inteligentnego. Obejmują one integrację danych miejskich, rozwój platform analitycznych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach administracyjnych – mówi Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. Jak podkreśla, kluczowe jest łączenie technologii z realnymi potrzebami mieszkańców.

Automaty liczą rowerzystów we Wrocławiu

Wrocław stawia na innowacyjne rozwiązania, które mają przybliżyć miasto do bycia „smart”. Stosowane jest tam m.in. inteligentne oświetlenie – automatyczne zmniejszanie jasności w nocy, co przekłada się na oszczędność energii i większy komfort mieszkańców.

We Wrocławiu działa też system automatycznego zliczania rowerzystów – w ubiegłym roku odnotowano ponad 4,5 mln przejazdów. A teraz rowerzystów będzie liczyło 15 liczników nowszej generacji i to w nowych, dodatkowych lokalizacjach. Są to m.in. ulica Legnicka, Powstańców Śląskich, Hubska (2 liczniki), Borowska, TAT/Marchijska czy Pomorska.

– Coraz więcej naszych mieszkańców wybiera rower jako środek transportu w mieście i bardzo mnie to cieszy. Z roku na rok widać też większą świadomość rowerzystów – mówi Dominik Kłosowski, radny Rady Miejskiej Wrocławia. Dodaje, że analiza danych o ruchu pozwala lepiej planować kolejne inwestycje rowerowe.

Miejska aplikacja do usług dla mieszkańców

Z kolei w Krakowie funkcjonują ekrany Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu pojazdów.

Jednym z kluczowych rozwiązań cyfrowych jest aplikacja mKraków – platforma dostępu do usług miejskich: od zakupu biletów, przez opłaty parkingowe, po zgłaszanie problemów. – Aplikacja jest systematycznie rozwijana i pełni rolę mobilnego punktu kontaktu mieszkańca z miastem – dodaje Patrycja Piekoszewska.

Równolegle działa Krakowski Portal Usług Miejskich, umożliwiający załatwianie spraw administracyjnych online. Portal jest stale rozwijany i stanowi element strategii cyfryzacji usług, której celem jest pełna dostępność usług publicznych w formie cyfrowej.

Miasto rozwija także narzędzia zwiększające transparentność, m.in. serwisy prezentujące realizację programów miejskich i działania środowiskowe. Powstaje również nowa platforma obsługująca budżet obywatelski i konsultacje społeczne, co ma zwiększyć udział mieszkańców w procesach decyzyjnych.

– Zainicjowano też budowę nowej platformy obsługującej budżet obywatelski i konsultacje społeczne. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne oraz uproszczenie komunikacji z miastem – dodaje urzędniczka.

W Krakowie rozwijane są także geoportale miejskie, umożliwiające dostęp do danych przestrzennych, analiz i informacji o nieruchomościach bez konieczności wizyty w urzędzie.

Równolegle miasto inwestuje w zarządzanie oparte na danych – wdrożono ponad 100 dashboardów analitycznych wspierających podejmowanie decyzji i bieżące monitorowanie funkcjonowania miasta.

Zdalny monitoring analizowany przez uczniów

W Katowicach działają infokioski w czterech centrach przesiadkowych: Sądowa, Brynów, Zawodzie i Ligota. Inteligentne urządzenia pojawią się wkrótce także w Kielcach – będą to m.in. ławki, kosze, stacje ładowania oraz infokioski i ekrany zewnętrzne.

Powstanie system zdalnego monitoringu i zarządzania urządzeniami, a dane z czujników będą analizowane również przez uczniów, co ma walor edukacyjny. – W ramach termomodernizacji placówek edukacyjnych elementy wykorzystujące OZE zostaną zamontowane przy ośmiu z nich – zapowiada kielecki ratusz. Wartość projektu to 67,1 mln zł, z czego 54 mln zł pochodzi z KPO.

Kraków rozwija także automatyzację procesów w urzędzie. Wdrożono roboty programowe (UiPath), które przejmują powtarzalne zadania administracyjne, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej złożonych sprawach i poprawia efektywność działania instytucji.

Liczba takich rozwiązań będzie rosła – nie tylko dzięki postępowi technologicznemu, ale też dostępności środków unijnych i krajowych. Miasta coraz częściej traktują technologie jako fundament rozwoju, a nie jedynie dodatek do tradycyjnej infrastruktury.

Tym bardziej, że rozwiązania smart sprawdzają się w praktyce: ławki solarne ładują tysiące urządzeń rocznie, liczniki optymalizują transport, a aplikacje redukują wizyty w urzędach. A długofalowo oszczędzają energię i koszty, choć początkowe inwestycje są wysokie.