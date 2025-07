Samorządy Mazowsza rozbudują sieć tras rowerowych

Województwo mazowieckie chce także połączyć szlakami rowerowymi Warszawę z sąsiednimi województwami. Prace nad projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. W regionie miałoby powstać 1100 km nowych dróg rowerowych łączących stolicę z Podlasiem, Świętokrzyskim, a także województwami łódzkim i warmińsko-mazurskim. To m.in. trasa rowerowa wzdłuż Wisły o długości około 110 km oraz licząca 95 km trasa na linii Kozienice – Radom – województwo świętokrzyskie.

EuroVelo, czyli prawie 90 tys. km tras rowerowych

W grę wchodzą także drogi wzdłuż linii kolejowych. To trasa z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), z Warszawy do Ciechanowa i województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km) oraz trasa z Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km).

Byłoby to elementem sieci EuroVelo – rowerowych dróg turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. To projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa 19 długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić prawie 90 tysięcy kilometrów.