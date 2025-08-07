Przybywa miejskich rowerów nowej generacji

Aktualizacja: 08.08.2025 09:47 Publikacja: 07.08.2025 19:12
System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat
Foto: Sheviakova
Jednoślady są lżejsze i wyposażone w nowoczesne systemy pokładowe oparte na technologii Internetu Rzeczy (IoT). – Istniejący od 14 lat system Wrocławskiego Roweru Miejskiego stale się rozwija i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem użytkowników. W 2011 roku zaczynaliśmy z 140 jednośladami, dziś mieszkańcy mogą korzystać z 2400 – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat. To jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań transportu publicznego w Polsce. Mevo oferuje mieszkańcom i turystom dostęp do floty rowerów zarówno klasycznych, jak i elektrycznych.
W lutym tego roku w wyniku pożaru hali na gdańskiej Przeróbce spłonęło 1,5 tys. jednośladów. Operator systemu firma City Bike Global zobowiązała się do jego odbudowy i uzupełnienia floty. W lipcu statek z 2075 rowerami ze wspomaganiem elektrycznym na pokładzie dotarł do Gdyni.
W sumie system metropolitarny będzie liczył 5,3 tys. rowerów, bo miasto Gdańsk dokupiło 818 jednośladów, w tym 613 ze wspomaganiem elektrycznym i 205 klasycznych. Po rozbudowie systemu, w drugiej połowie roku, w Gdańsku będą 3044 rowery.
Ale to nie koniec zmian. W Gdańsku powstanie także 50 dodatkowych stacji, tak by uzupełnić istniejącą już sieć. Pierwsze 25 zostanie ustawionych do końca sierpnia, z czego już od początku sierpnia dziewięć z nich zostało włączonych do aplikacji, pozostałe będą pojawiać się systematycznie.
– Kolejne 25 stacji z 50 nowych wybiorą mieszkańcy. W połowie września planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych. To mieszkańcy zdecydują o ich lokalizacji – zapowiada Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Poza tym od sierpnia system Mevo jest większy, bo dołączyła do niego gmina Pruszcz Gdański. Na jej terenie na mieszkańców czeka 15 stacji.
– To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy i rozwijania alternatywnych środków transportu dla mieszkańców. Do ich dyspozycji jest 70 rowerów Mevo w tym 50 ze wspomaganiem elektrycznym i 20 klasycznych. Stacje znajdą się między innymi w takich miejscowościach jak Straszyn, Borkowo, Juszkowo czy Cieplewo – mówi Weronika Chmielowiec, wójt gminy Pruszcz Gdański.
Także Gdynia wzmacnia swoją flotę Mevo. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 250 dodatkowych rowerów. Będzie to 190 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 60 rowerów klasycznych. Łączna flota rowerów w Gdyni wyniesie 1387 egzemplarzy.
– Widzimy stale rosnące zainteresowanie rowerami Mevo. Użytkownicy wykonali ponad 700 tys. podróży i przejechali 2,5 mln kilometrów od momentu uruchomienia systemu. Średni czas przejazdu wynosi 18 minut. Widać, że rowery są wykorzystywane zgodnie z założeniami systemu, na krótkich dystansach, jako uzupełnienie transportu publicznego – mówi Tomasz Augustyniak, dyrektor zarządzający ds. społecznych w Gdyni.
W całym systemie znajduje się ponad 530 tys. użytkowników, którzy przejechali ponad 16 mln km i wykonali 5 mln podróży. Najwięcej wypożyczeń zanotowano w tygodniu roboczym (70 proc.), a średni dystans pokonywany przez rowerzystów wynosi 3,5 km.
A na ulice Wrocławia i okolicznych gmin właśnie wyjechały fabrycznie nowe rowery miejskie WRM. – Te jednoślady są lżejsze, wyposażone w nowoczesny system, który sprawia, że GPS jest bardziej precyzyjny, a obsługa rowerów znacznie szybsza – zapewnia prezydent Sutryk.
W nowej odsłonie systemu WRM łącznie użytkownicy będą mieli do dyspozycji 2400 tradycyjnych rowerów czwartej generacji. Ofertę uzupełni 100 rowerów elektrycznych oraz 34 rowery niestandardowe, w tym m.in. cargo, tandemy, handbike’i i dziecięce – dostępne po wcześniejszej rezerwacji.
Zmienia się jeszcze jedna rzecz. W nowej odsłonie Wrocławskiego Roweru Miejskiego będzie obowiązywał inny sposób rozliczania. Użytkownicy będą mogli korzystać z rowerów po podpięciu karty płatniczej w aplikacji mobilnej. Dotychczasowa opcja przedpłaty i zasilania konta zostaje wycofana. Osoby, które miały już wcześniej konto z tą opcją, również muszą dodać kartę, aby móc wypożyczać rowery.
Pierwsze 20 minut jazdy rowerem miejskim pozostaje za darmo, kolejne 40 minut kosztuje 3 zł, a 6 zł zapłacimy za każdą następną rozpoczętą godzinę.
Umowa z Nextbike będzie obowiązywać przez pięć lat.
