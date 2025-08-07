Przybywa miejskich rowerów nowej generacji

Jednoślady są lżejsze i wyposażone w nowoczesne systemy pokładowe oparte na technologii Internetu Rzeczy (IoT). – Istniejący od 14 lat system Wrocławskiego Roweru Miejskiego stale się rozwija i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem użytkowników. W 2011 roku zaczynaliśmy z 140 jednośladami, dziś mieszkańcy mogą korzystać z 2400 – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Więcej stacji i rowerów w Gdańsku

System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat. To jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań transportu publicznego w Polsce. Mevo oferuje mieszkańcom i turystom dostęp do floty rowerów zarówno klasycznych, jak i elektrycznych.

W lutym tego roku w wyniku pożaru hali na gdańskiej Przeróbce spłonęło 1,5 tys. jednośladów. Operator systemu firma City Bike Global zobowiązała się do jego odbudowy i uzupełnienia floty. W lipcu statek z 2075 rowerami ze wspomaganiem elektrycznym na pokładzie dotarł do Gdyni.

W sumie system metropolitarny będzie liczył 5,3 tys. rowerów, bo miasto Gdańsk dokupiło 818 jednośladów, w tym 613 ze wspomaganiem elektrycznym i 205 klasycznych. Po rozbudowie systemu, w drugiej połowie roku, w Gdańsku będą 3044 rowery.