Przybywa miejskich rowerów nowej generacji

Będzie więcej stacji Mevo w Gdańsku - do systemu roweru metropolitarnego dołączyła gmina Pruszcz Gdański. A we Wrocławiu pojawiły się nowe rowery miejskie.

Publikacja: 07.08.2025 19:12

System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat

System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat

Foto: Sheviakova

Janina Blikowska

Jednoślady są lżejsze i wyposażone w nowoczesne systemy pokładowe oparte na technologii Internetu Rzeczy (IoT). – Istniejący od 14 lat system Wrocławskiego Roweru Miejskiego stale się rozwija i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem użytkowników. W 2011 roku zaczynaliśmy z 140 jednośladami, dziś mieszkańcy mogą korzystać z 2400 – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Więcej stacji i rowerów w Gdańsku

System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat. To jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań transportu publicznego w Polsce. Mevo oferuje mieszkańcom i turystom dostęp do floty rowerów zarówno klasycznych, jak i elektrycznych.

W lutym tego roku w wyniku pożaru hali na gdańskiej Przeróbce spłonęło 1,5 tys. jednośladów. Operator systemu firma City Bike Global zobowiązała się do jego odbudowy i uzupełnienia floty. W lipcu statek z 2075 rowerami ze wspomaganiem elektrycznym na pokładzie dotarł do Gdyni.

W sumie system metropolitarny będzie liczył 5,3 tys. rowerów, bo miasto Gdańsk dokupiło 818 jednośladów, w tym 613 ze wspomaganiem elektrycznym i 205 klasycznych. Po rozbudowie systemu, w drugiej połowie roku, w Gdańsku będą 3044 rowery.

Ale to nie koniec zmian. W Gdańsku powstanie także 50 dodatkowych stacji, tak by uzupełnić istniejącą już sieć. Pierwsze 25 zostanie ustawionych do końca sierpnia, z czego już od początku sierpnia dziewięć z nich zostało włączonych do aplikacji, pozostałe będą pojawiać się systematycznie.

– Kolejne 25 stacji z 50 nowych wybiorą mieszkańcy. W połowie września planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych. To mieszkańcy zdecydują o ich lokalizacji – zapowiada Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Nowa gmina w systemie roweru metropolitarnego

Poza tym od sierpnia system Mevo jest większy, bo dołączyła do niego gmina Pruszcz Gdański. Na jej terenie na mieszkańców czeka 15 stacji.

– To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy i rozwijania alternatywnych środków transportu dla mieszkańców. Do ich dyspozycji jest 70 rowerów Mevo w tym 50 ze wspomaganiem elektrycznym i 20 klasycznych. Stacje znajdą się między innymi w takich miejscowościach jak Straszyn, Borkowo, Juszkowo czy Cieplewo – mówi Weronika Chmielowiec, wójt gminy Pruszcz Gdański.

Także Gdynia wzmacnia swoją flotę Mevo. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 250 dodatkowych rowerów. Będzie to 190 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 60 rowerów klasycznych. Łączna flota rowerów w Gdyni wyniesie 1387 egzemplarzy. 

– Widzimy stale rosnące zainteresowanie rowerami Mevo. Użytkownicy wykonali ponad 700 tys. podróży i przejechali 2,5 mln kilometrów od momentu uruchomienia systemu. Średni czas przejazdu wynosi 18 minut. Widać, że rowery są wykorzystywane zgodnie z założeniami systemu, na krótkich dystansach, jako uzupełnienie transportu publicznego – mówi Tomasz Augustyniak, dyrektor zarządzający ds. społecznych w Gdyni. 

W całym systemie znajduje się ponad 530 tys. użytkowników, którzy przejechali ponad 16 mln km i wykonali 5 mln podróży. Najwięcej wypożyczeń zanotowano w tygodniu roboczym (70 proc.), a średni dystans pokonywany przez rowerzystów wynosi 3,5 km. 

Nowe rowery we Wrocławiu i inny system rozliczania

A na ulice Wrocławia i okolicznych gmin właśnie wyjechały fabrycznie nowe rowery miejskie WRM. – Te jednoślady są lżejsze, wyposażone w nowoczesny system, który sprawia, że GPS jest bardziej precyzyjny, a obsługa rowerów znacznie szybsza – zapewnia prezydent Sutryk.

W nowej odsłonie systemu WRM łącznie użytkownicy będą mieli do dyspozycji 2400 tradycyjnych rowerów czwartej generacji. Ofertę uzupełni 100 rowerów elektrycznych oraz 34 rowery niestandardowe, w tym m.in. cargo, tandemy, handbike’i i dziecięce – dostępne po wcześniejszej rezerwacji.

Zmienia się jeszcze jedna rzecz. W nowej odsłonie Wrocławskiego Roweru Miejskiego będzie obowiązywał inny sposób rozliczania. Użytkownicy będą mogli korzystać z rowerów po podpięciu karty płatniczej w aplikacji mobilnej. Dotychczasowa opcja przedpłaty i zasilania konta zostaje wycofana. Osoby, które miały już wcześniej konto z tą opcją, również muszą dodać kartę, aby móc wypożyczać rowery.

Pierwsze 20 minut jazdy rowerem miejskim pozostaje za darmo, kolejne 40 minut kosztuje 3 zł, a 6 zł zapłacimy za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Umowa z Nextbike będzie obowiązywać przez pięć lat. 

 

Źródło: rp.pl

Transport Rowery infrastruktura rowerowa

