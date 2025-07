Rowerzyści dla środowiska. Dla zdrowia swojego i innych

W tym roku X Cycling Recycling rajd startuje 18 lipca o godz. 10 sprzed Urzędu Miasta w Zakopanem. Akcji patronuje Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Od godziny 10 do godziny 12 na parkingu będą zbierane elektrośmieci, a w zamian mieszkańcy dostaną ekologiczne prezenty.

– Zbieramy wszystko, co jest, czy było na prąd i baterie, a jest stare, zepsute czy niepotrzebne – od małych bateryjek po duże pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony. Cały zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafi do recyklingu – twierdzą organizatorzy.

Zbierają elektrośmieci, pojadą wzdłuż Dunajca

Podkreślają, że Cycling Recycling to akcja polegająca na organizacji rowerowych wypraw połączonych ze zbiórką elektroodpadów i edukacją ekologiczną. To inicjatywa, w ramach której rowerzyści, często wraz z lokalnymi społecznościami, zbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie dbają o jego właściwy recykling.

W tym roku Cycling Recycling pojedzie trasą Velo Dunajec – to jeden z najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce, który ma długość około 240 kilometrów. Rozpoczyna się w Zakopanem i kończy w Wietrzychowicach, gdzie Dunajec wpada do Wisły. Do tej pory recyklingowy ekopeleton przejechał już blisko 10 tys. km, odwiedzając najdalsze zakątki Polski, promując selektywną zbiórkę i recykling elektroodpadów.