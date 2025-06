Wakacje na dwóch kółkach. Jest gdzie pojeździć

A teraz miasta i gminy do końca prześcigały przez cały czerwiec w pomysłach na motywowanie mieszkańców do tej rowerowej rywalizacji: od porannych rajdów śniadaniowych, przez rowerowe przejażdżki szkół, a nawet przedszkoli, aż po wieczorne przejażdżki przy muzyce i świetle lampek LED. Celem jest, by więcej osób jeździło na rowerze i zdobywało punkty dla własnego miasta czy gminy.

W Polsce popularność rowerów rośnie, w czym pomaga gęstniejąca sieć dróg rowerowych w miastach. Badanie Rankomat.pl z kwietnia pokazuje, że Polacy nadal traktują rower bardziej jako dodatkowy środek transportu. Prawie jedna piąta pytanych (19 proc.) w ogóle nie jeździ na rowerze. Drugie tyle (21 proc.) robi to okazjonalnie, zaledwie kilka razy w roku.

Chętniej wsiadamy na jednoślad kilka razy w miesiącu (29 proc.) niż w tygodniu (23 proc.). Za rowerowych fanatyków można uznać tych, którzy nie rozstają się z rowerem na co dzień, ale stanowią oni zaledwie 8 proc.

W Polsce mamy kilka długodystansowych tras rowerowych, ale także takich jednodniowych, które mogą być doskonałym pomysłem na wycieczkę rowerową, a nawet na dłuższą wyprawę z sakwami. Jak ostatnio udowodnił ambasador Niderlandów, Jennes de Mol, który trasę z Warszawy do Gdańska, czyli ok. 350 km, na swoim jednośladzie pokonał w ciągu dwóch i pół dnia.

A trasy mamy piękne. Są to m.in. Velo Dunajec, Velo Czorsztyn, Mazurska Pętla Rowerowa czy EuroVelo 10, czyli Szlak rowerowy R10, który liczy 530 km i prowadzi wybrzeżem od Świnoujścia poprzez Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę, Puck, Gdańsk i Jantar do Elbląga.