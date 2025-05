Bezpieczeństwo dzieci na drogach. Polskie miasta daleko w europejskim rankingu

W polskich miastach wciąż dominuje kultura samochodowa

Drugi wskaźnik rankingu to udział ścieżek rowerowych oddzielonych w sposób trwały od ruchu samochodowego. Paryż i Helsinki mają najlepiej chronioną infrastrukturą rowerową obejmującą niemal połowę sieci drogowej. Tuż za nimi została sklasyfikowana Kopenhaga.

Trzeci wskaźnik to strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h. Paryż wprowadził takie ograniczenie na niemal całej długości swojej sieci drogowej (89 proc.) – to najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych miast. Za nim znalazły się Bruksela i Lyon. We Wrocławiu prawie 40 proc. dróg znajduje się w strefach o bezpieczniejszej prędkości, w Warszawie ok. 30 proc., w Krakowie zaledwie jedna czwarta.

W całym rankingu widać ogólny trend: miasta uzyskują wysokie oceny za ograniczenia prędkości, ale tracą punkty za brak „szkolnych ulic”. Na dole zestawienia znalazło się wiele miast z południowej, centralnej i wschodniej Europy. Polska nie ma miast w czołowej dziesiątce zestawienia głównie z powodu dominacji kultury samochodowej i braku pełnej kontroli samorządów nad ograniczeniami prędkości i parkowaniem. Wyniki polskich metropolii mają wskazywać, że mimo zauważalnych postępów konieczne są dalsze działania dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na ulicach.