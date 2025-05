Renata Janik: Brakuje specustawy rowerowej, która uprościłaby pozyskiwanie gruntów

Od lat wspieramy rozwój infrastruktury rowerowej zarówno poprzez duże, strategiczne inwestycje, jak i mniejsze, lokalne inicjatywy. Naszym celem jest stworzenie spójnej, komfortowej i bezpiecznej sieci tras, która przyciągnie kolejnych gości i sprawi, że Świętokrzyskie stanie się liderem turystyki rowerowej w Polsce.

Kilka dni temu podpisała pani umowy na niemal 90 mln zł z funduszy europejskich m.in. na inwestycje związane z zieloną transformacją. Dzięki nim więcej budynków użyteczności publicznej w regionie będzie korzystać z energii słonecznej? To już będzie masowa skala?

Zielona transformacja w naszym regionie nabiera realnych kształtów – i to na dużą skalę. 12 maja podpisaliśmy trzy umowy z gminami Morawica, Sandomierz i Starachowice na budowę magazynów energii dla już działających instalacji fotowoltaicznych. Projekty te obejmują aż siedem powiatów i opiewają na blisko 45 milionów złotych dofinansowania. Wcześniej, jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, podobną umowę podpisaliśmy ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich – na ponad 17 milionów złotych. W sumie to już ponad 62 miliony złotych wsparcia na budowę 2178 magazynów energii w 29 gminach regionu. Mówimy więc o realnym, systemowym działaniu, nie o pojedynczych przypadkach. To inwestycje, które nie tylko chronią środowisko, ale też przynoszą konkretne oszczędności mieszkańcom, pozwalając im efektywniej wykorzystywać energię z własnych instalacji OZE.

A rozdzielane teraz środki europejskie pomogą zatrzymać wody opadowe, zwłaszcza te z gwałtownych nawałnic, które coraz częściej nawiedzają nasz kraj?

Tak, środki europejskie pomogą w adaptacji naszych miast do coraz częstszych i gwałtowniejszych zjawisk pogodowych. W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027” wspieramy inwestycje, które mają na celu zatrzymywanie i zagospodarowanie wód opadowych – szczególnie tych pochodzących z nawałnic. Chodzi m.in. o systemy retencji, spowalnianie odpływu wody, zabezpieczenia przed podtopieniami i lepsze wykorzystanie wody w okresach suszy. Niedawno podpisaliśmy umowę z gminą Stąporków na ponad 1,3 mln zł dofinansowania na taką inwestycję. Podobne działania planują też Kielce. Łącznie na tego typu projekty zarezerwowaliśmy ok. 23 mln zł, a w drugiej połowie roku ogłosimy kolejny konkurs, by wesprzeć kolejne samorządy. To ważny krok w kierunku ochrony przed skutkami zmian klimatu.

Orientuje się pani, jak dużo mieszkań wspomaganych jest na terenie województwa świętokrzyskiego i w których są gminach?

Na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 roku funkcjonowało łącznie 329 mieszkań treningowych i wspomaganych. To ważny element systemu wsparcia dla osób potrzebujących samodzielności przy zachowaniu niezbędnej pomocy. Mieszkania te prowadzone są głównie przez jednostki samorządu terytorialnego – aż 298 przez samorządy gminne, takie jak ośrodki pomocy społecznej czy centra usług społecznych, 19 przez samorządy powiatowe (m.in. PCPR, DPS i inne jednostki), 11 mieszkań prowadziły podmioty działające na zlecenie gminy, a 1 na zlecenie powiatu.

W strukturze mieszkań dominują mieszkania treningowe – 166, a niewiele mniej, bo 163, to mieszkania wspomagane. W 2024 roku zapewniały one 420 miejsc, co oznacza aż 68-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy takich miejsc było 250. Ze wsparcia skorzystało 360 osób – również więcej niż w 2023 roku, kiedy było to 276 osób. Największe skupisko mieszkań chronionych odnotowano w Kielcach – aż 278 lokali.