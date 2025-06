Ambasador na rowerze. Niezwykła promocja kongresu Velo-city

Dodaje, że w Niderlandach rozważa się teraz tworzenie autostrad rowerowych, które pozwalałyby jeździć na dłuższych dystansach. - Można więc jechać rowerem bez przerwy z jednego miejsca do drugiego, na odcinku np. 25 kilometrów, co jest wygodne dla rowerów elektrycznych, ale także dla bardziej wytrenowanych rowerzystów z lepszą kondycją. To pokazuje, że rower może być dobrą opcją w Holandii, gdzie sprzyja ku temu klimat, ale też w Polsce, mimo mroźnych zim - uważa pan ambasador.

Jego zdaniem Polska ma przed sobą wielką szansę jeśli chodzi o dalszą promocję rowerów, i transportu rowerowego. - Kraj jest duży, a wsie i małe miasta zazwyczaj są dość oddalone od siebie. Więc dobra sieć połączeń, dla rowerów lub rowerów elektrycznych, mogłaby naprawdę stworzyć więcej możliwości, by przemieszczać się z punktu A do punktu B, właśnie na rowerze - mówi Jennes de Mol.

Gdańsk stawia na rowery. Dlatego jest gospodarzem Velo-city

Kongres Velo-city rozpoczął się we wtorek w halach Amber Expo. Bierze w nim udział 1,4 tys. osób z 60 krajów. Przez trzy dni zaplanowano ponad 80 wystąpień, sesji i warsztatów, odbywających się równolegle na siedmiu scenach.

Częścią Velo-city są także targi, na których prezentują się organizacje pozarządowe, instytucje, producenci i dostawcy usług. Wśród stoisk jest reprezentacja Rimini, które będzie gospodarzem Velo-city w 2026 roku.

- Chcemy, by nasi mieszkańcy wybierali rower nie tylko w weekendy, ale także w drodze do szkoły, pracy czy na zakupy – codziennie. Dlatego tworzymy infrastrukturę, która to ułatwia – bezpieczne przechowalnie rowerowe, rozwijamy sieć tras, inwestujemy w nowe odcinki - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.