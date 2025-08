Nowe drogowskazy dla rowerzystów w Krakowie. Pomogą wybrać najlepsze trasy

Pilotaż oznakowania obejmie odcinek od Wawelu przez rondo Matecznego, po Kabel, do Bieżanowa, wraz z odnogą do Rżąki. – Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas kluczowe. To pierwsze tego typu oznakowanie w kraju – podkreśla Sebastian Kowal z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego (ZTP).

Informacje o trasach, mapy i tablice ostrzegawcze

Jakie to będzie oznakowanie? Pojawią się nowe tablice kierunkowe z numerami tras i kierunkami przy wjeździe do danego węzła oraz niskie słupki kierunkowe o funkcji przypominającej. Dodatkowo, w ramach pilotażu, w kilku miejscach zostaną wykonane także oznaczenia poziome, czyli malowane na asfalcie.

Po przejechaniu danego węzła na trasach znajdą się też oznaczenia pokazujące odległość do najważniejszych punktów na trasie, takich jak obiekty użyteczności publicznej czy charakterystyczne miejsca (np. zabytki) na mapie Krakowa. System uzupełnią nośniki informacyjne i mapy.

Poza tym pojawią się tablice ostrzegawcze i objazdowe, które będą informowały o utrudnieniach na drodze, a w przypadku poważniejszych wyłączeń ruchu, także o tym, jak je omijać, wybierając alternatywny przejazd.