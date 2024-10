TEKST PRZYGOTOWANY PRZEZ GÓRNOŚLĄSKOZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ

Metrorower Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli miasta miast, odpowiedzialnego za integrację wymagających tego elementów funkcjonowania miast i gmin Śląska i Zagłębia – to największy w Polsce i trzeci w Europie system wypożyczalni miejskich rowerów. Na ulicach 31 miast i gmin GZM pojawiło się 7000 rowerów i 924 stacje, dostępne przez cały rok.

– Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest największą metropolią w tej części Europy. Jesteśmy swego rodzaju miastem miast, które z jednej strony pozwala miastom oraz gminom zachowywać swoją tożsamość, a z drugiej strony przejmuje i organizuje te obszary życia miejskiego, gdzie granice wydają się zbędne, czyli na przykład transport. Założenia te idealnie realizuje Metrorower, który nie powinien mieć granic. Druga sprawa to pozycjonowanie roweru w systemie transportowym. W naszej koncepcji nowoczesnego miasta miast jest on traktowany jako równorzędny element tego systemu – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

O tym, że mieszkańcy GZM chętnie korzystają z Metroroweru, świadczą statystyki z pierwszych miesięcy działania systemu. W sierpniu i wrześniu rowery wypożyczono prawie 400 tysięcy razy.

Z autobusu na rower

Metrorower jest elementem systemu Transport GZM, co jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Ma to swój wyraz symboliczny – rowery mają tę samą kolorystykę i oznakowanie, co autobusy. Ma to również swoje odzwierciedlenie w taryfie – każdy pasażer posiadający bilet średniookresowy lub długookresowy, od biletu dziennego do 180-dniowych, może bezpłatnie korzystać z rowerów przez 60 minut dziennie.

– Nie traktujemy Metroroweru jako pojazdu rekreacyjnego, chociaż i w tej roli sprawdzi się doskonale – mówi Marcin Dworak, pełnomocnik ds. nowej mobilności i rozwoju GZM. – To element zrównoważonego transportu miejskiego, obok pociągu, tramwaju, autobusu i trolejbusu. Do pokonania odcinka 5 kilometrów – biorąc pod uwagę podróż od drzwi do drzwi – nie ma szybszego środka transportu niż rower. A przy korzystaniu z innych środków transportu, rower to świetny sposób na pokonanie „ostatniej mili” – dodaje Dworak.

Możliwość bezpłatnego korzystania z rowerów dotyczy również osób, które mają prawo do bezpłatnego korzystania z sieci Transport GZM, a więc młodzieży do 16. roku życia i seniorów. Aby z nich korzystać, prawo to musi być potwierdzone w systemie Transport GZM.

Pozostali użytkownicy za pierwsze pół godziny jazdy płacą złotówkę, a za godzinę 2,50 zł. Wraz z dłuższym czasem stawka za przejazd wzrasta. Aby nie płacić za przejazdy jednorazowe, możliwy jest zakup abonamentu rocznego, półrocznego lub miesięcznego.

Lekki, zwinny, nowoczesny

W sieci znajdziemy najnowszy model SmartBike 2.0, który jest lżejszy, zwinniejszy, dynamiczniejszy i wygodniejszy niż rowery dostępne w ramach dotychczasowych systemów. To pojazdy IV generacji, wyposażone w nadajnik GPS, dzięki czemu nie trzeba przypinać ich do stojaków, a system pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy gminami i pozostawienie roweru w innej miejscowości.

Rowery można wypożyczać z poziomu dedykowanej aplikacji Metrorower. Można w niej nie tylko łatwo zlokalizować najbliższą stację czy rower, ale również sprawdzić liczbę spalonych kalorii czy zmniejszony ślad węglowy. W przyszłości rowery będą również dostępne w aplikacji Transport GZM, z której mieszkańcy korzystają, kupując bilety na autobus czy tramwaj.

Mapę, szczegółowy instruktaż oraz cennik można znaleźć na stronie Metroroweru: metrorower.transportgzm.pl.

Z biletem miesięcznym aż 5 w 1

Specjalne miejsce w taryfie Transport GZM zajmują bilety 30-dniowe. Każdy ich posiadacz może się poruszać po wybranym obszarze nie tylko autobusem, trolejbusem lub tramwajem. Oprócz tego, że ma do dyspozycji również Metrorower, od 1 marca tego roku może korzystać również z pociągów Kolei Śląskich i POLREGIO.

Nowe Metrobilety to większa elastyczność i duże ułatwienie w podróżowaniu po Metropolii. Teraz wystarczy jeden bilet, z którym możemy wybierać najszybsze dostępne połączenia i dogodne przesiadki. Pasażerowie nie muszą już analizować taryf różnych przewoźników.

Integracja systemu biletowego obejmie również Metrobilet 24 h, który uprawnia do nieograniczonych podróży w ciągu 24 godzin od skasowania, po całej sieci komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych w obszarze GZM. To wygodna opcja dla osób, które przyjeżdżają do GZM na jeden dzień i chcą się poruszać różnymi środkami transportu, w tym rowerem.

Velostrady

Aby móc szybko, wygodnie i bezpiecznie poruszać się na rowerze, GZM, która ma charakter policentryczny, jest organizmem składającym się z wielu ośrodków miejskich, sąsiadujących ze sobą w odległościach pozwalających na przemieszczanie się rowerem, inwestuje również w Velostrady. To szybkie drogi rowerowe, w większości odseparowane od jezdni i ruchu samochodowego, często mające przebiegać po nieczynnych liniach kolei piaskowej.

– Założenie jest takie, aby Velostrady pełniły przede wszystkim funkcję transportową, a jej dopełnieniem może być rekreacja. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego przejazdu w drodze do pracy, szkoły czy na uczelnię. W ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami – mówi Marcin Dworak.

Budowa pierwszych fragmentów już trwa, zaawansowane jest projektowanie kolejnych. Łącznie powstanie co najmniej osiem tras o długości ok. 120 kilometrów.

W stronę transportu przyszłości

Realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię inwestycje w transport rowerowy, a także transport kolejowy i komunikację miejską, wpisują się w cele planu zrównoważonej mobilności miejskiej, który jest strategicznym dokumentem transportowym w GZM. Plan zakłada realizację działań, które zachęcą mieszkańców do przesiadki z samochodów na bardziej zrównoważone formy transportu. Efektem ma być zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach i gminach GZM oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

