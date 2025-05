Do szkoły na dwóch kółkach. Nie tylko po nagrody

W tym roku bierze w niej udział rekordowa liczba uczestników. - Rowerowy Maj co roku bije w Warszawie kolejne frekwencyjne rekordy. Tak było w ubiegłym roku i nie inaczej jest w tym roku. Do akcji dołączyło aż 46 nowych placówek oświatowych. W ten sposób kolejne kilometry w drodze do i ze szkoły czy przedszkola kręci już dokładnie 190 tysięcy młodych warszawianek i warszawiaków – mówiła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, podczas inauguracji akcji w Szkole Podstawowej nr 293 na warszawskim Osiedlu Piaski.

Kilometry na rowerach. A w zamian - nagrody

Akcja narodziła się w Gdańsku w 2014 roku i co roku przyciąga coraz więcej chętnych. Tylko w Gdańsku udział w tegorocznej edycji zgłosiła rekordowa liczba 227 placówek - 131 przedszkoli i 96 szkół podstawowych. To najlepszy wynik w historii kampanii. Dla porównania, w roku 2024 liczba zgłoszonych placówek wyniosła 220, a w 2023 - 206.

Przedszkolaki i uczniowie od poniedziałku do końca miesiąca dojeżdżają do szkół i przedszkoli na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. - Rowerowy Maj to więcej niż kampania - to styl życia, który promujemy wśród najmłodszych od ponad dekady - mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Kampania łączy zabawę z elementami rywalizacji. - Za każdy aktywny dojazd uczestnicy otrzymują naklejki do indywidualnych dzienniczków i klasowych plakatów. Najbardziej zaangażowani uczniowie, klasy oraz całe placówki mogą liczyć na atrakcyjne nagrody - przekazuje gdański ratusz.