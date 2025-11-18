Takie wnioski zdaje się potwierdzać raport Związku Miast Polskich oraz Fundacji Miasto. Statystyki pokazują, iż tylko co czwarty z lokalnych samorządów wdrożył AI w sposób systemowy. Ale gdy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, można dostrzec wiele paradoksów. Władzom lokalnym z jednej strony zależy na wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, by poprawiać jakość i efektywność działań, ale – jak zauważa Adam Mikołajczyk, ekspert Fundacji Miasto – w polskich samorządach AI zaczyna się od urzędników. To oni są pionierami, którzy dowodzą, iż bot może stać się codziennym narzędziem pracy w administracji. I w tym wypadku odsetek wykorzystania AI (przez urzędników) jest już blisko dwukrotnie wyższy (sięga 50 proc.).

Co też może zaskakiwać, ponieważ to pracownicy ratusza mogą paść pierwszą ofiarą algorytmów. Kilka miesięcy temu Geoffrey Hinton, kanadyjsko-brytyjski informatyk nazywany „ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji” stwierdził wprost: AI zastąpi wszystkich urzędników. Jego zdaniem automatyzacja zadań przez sztuczną inteligencję doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie pracy dla ludzi. Ta teoria stoi jednak w sprzeczności choćby do tez wygłaszanych przez Jensena Huanga, dyrektora generalnego firmy Nvidia oraz Yanna LeCuna, głównego eksperta AI z firmy Meta – według nich boty przekształcą miejsca pracy, ale ich całkowicie nie wyeliminują.

Niezależnie od scenariusza największymi zwolennikami tej rewolucji w urzędach są jednak sami petenci. To mieszkańcy oczekują łatwiejszej komunikacji z magistratem, szybszych decyzji i sprawniejszych procedur. Tegoroczne globalne badania Salesforce nie pozostawiają złudzeń – aż 90 proc. respondentów na całym świecie deklaruje gotowość korzystania z agentów AI w kontaktach z administracją publiczną. Niemal co drugi ankietowany wśród najważniejszych aspektów korzystania z takich narzędzi wskazuje zapewnienie dostępu do informacji i usług przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a 44 proc. – na pomoc w sprawnym korzystaniu z zasobów administracji. Kolejne 40 proc. pytanych zwróciło uwagę, iż sztuczna inteligencja w sektorze publicznym ograniczy liczbę stron internetowych i kroków potrzebnych do wykonania, aby załatwić daną sprawę urzędową.

Od voicebota do agenta AI. Poznań i Gdańsk przecierają szlaki

Wdrażanie AI w samorządach zaczyna się z reguły od drobnych kwestii, ale – wbrew pozorom – istotnych, jak choćby zmiany tzw. systemu IVR. To w nim petenci, dzwoniąc do urzędu, musieli wybierać odpowiednie numery klawiszy, by zostać przełączonym do właściwego działu. Teraz wystarczy, że powiedzą, w jakiej sprawie się kontaktują, a wirtualny asystent sam poprowadzi ich dalej, automatycznie przekierowując do odpowiedniego konsultanta.

Takie rozwiązanie uruchomiono w Urzędzie Miasta Poznania (UMP). Generatywna sztuczna inteligencja (genAI) analizuje znaczenie wypowiedzi przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (NLP) i na podstawie znalezionych podobieństw semantycznych wybierana jest odpowiednia kategoria sprawy. Zresztą Poznań to jedno z tych miast, gdzie boty dość szybko starają się zoptymalizować poszczególne sektory. Wystarczy wspomnieć o voicebotach informujących o powstałych zaległościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy w podatku od nieruchomości, pomagających w formalnościach związanych ze złożeniem wniosku o dowód osobisty przez ePUAP, a także informujących o zbliżających się terminach wizyt z zakresu zawarcia związku małżeńskiego, uznania ojcostwa, zmian w aktach Stanu Cywilnego, czy o odbiorze licencji na transport w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. A na tym nie koniec.