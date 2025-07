– Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja finansowa samorządów nie jest najlepsza, nie będą miały możliwości wsparcia dodatkowego szpitali – wyjaśniał wiceminister Szafranowicz. – Nie ma jakiegokolwiek pojęcia poręczenia przez samorząd mechanizmów wsparcia. Jest komisja składająca się z resortów finansów, zdrowia i BGK, która opracowuje zasady wsparcia dla szpitali. Będą one określone w odrębnej regulacji dotyczącej przekazywania pieniędzy szpitalom. Jeżeli dyrektor wdroży plan naprawczy, będzie mógł się starać o wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioskować będzie organ założycielski, czyli samorząd. Jeżeli będzie ten plan sukcesywnie wypełniał, będzie mógł się wykazać, że w ciągu roku uzyskał dodatni bilans, to będzie mógł liczyć na umorzenie 1/10 rocznie wsparcia. Trudno mi dziś określić, czy to będzie nazwa pożyczka, kredyt – zrelacjonował wiceminister zdrowia.

Jakie uwagi do reformy szpitali mają samorządy?

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich, obecna na posiedzeniu komisji zdrowia, pozytywnie oceniła rozwiązania zawarte w projektach. Jednak jej zdaniem „zmierzają w dobrym kierunku, ale są niewystarczające, by zrealizować cele, które ma zrealizować reforma, czyli poprawa sytuacji finansowej szpitali i zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych”. Przypomniała, że strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaakceptowała projekt, ale z uwagami. W projekcie brakuje wskazanego wprost instrumentu wsparcia finansowego, który by zachęcał szpitale do konsolidacji.

– Jeżeli mamy dwa szpitale, z których jeden jest w lepszej sytuacji finansowej, to żaden starosta nie podejmie decyzji pozytywnej o konsolidacji szpitali, ponieważ podjąłby się dużego ryzyka finansowego, by dokonać takiej konsolidacji – tłumaczyła przedstawicielka ZPP. – Brakuje instrumentu wsparcia dla szpitala, który jest w gorszej sytuacji finansowej – dodała.

Kolejnym brakiem jest to, że szpitale, które zdecydują się na przeprofilowanie, otwarcie innych oddziałów niż te, które mają do tej pory, nie mają pewności, iż NFZ podpisze z nimi długoterminowy kontrakt na nowy typ świadczeń.