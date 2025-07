Większa przejrzystość i efektywność

Oświata przewija się również w wypowiedziach innych samorządowców. – Zmiany nie poprawiły sytuacji finansowej powiatu, z uwagi na duże niedoszacowanie potrzeb oświatowych. W roku bieżącym na sfinansowanie zadań oświatowych brakuje 11 mln zł, jest to kwota dwukrotnie wyższa w porównaniu z rokiem 2024 – tłumaczy Jadwiga Szeląg, skarbnik powiatu bocheńskiego.

A Grzegorz Kubalski, ze Związku Powiatów Polskich podsumowuje: – Skoro nowy system dochodów jednostek samorządu terytorialnego skalibrowany został w ten sposób, aby w każdej dochody były nie niższe niż w starym systemie, to oczywiście nominalnie sytuację finansową poprawił. Problem tkwi w tym, że poprawił w niedostatecznym stopniu, chociażby ze względu na poważne zaniżenie potrzeb oświatowych. W wielu powiatach zbilansowanie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi stanowi zatem nadal wyzwanie, zwłaszcza że mają one do czynienia chociażby z potrzebą podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników samorządowych do godnego poziomu.

Także Małgorzata Okarmus, skarbnik Krakowa, uważa, iż reforma to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o stabilizację finansową samorządów. Zmiany te w pewnym stopniu zwiększyły przejrzystość i efektywność w zarządzaniu środkami publicznymi. Ona także zwraca uwagę na różny podział udziałów w podatkach PIT i CIT obowiązujących w gminach i powiatach.

Niedociągnięcia bywają wyraźne

– Nikt nie zaprzeczy, że nominalnie pieniędzy do samorządów trafiło więcej, ale właściwa ocena skuteczności to odpowiedź na pytanie „na ile to wystarczy?”. Bo chociaż po jednej stronie mamy wyższe dochody, to po drugiej stronie mierzymy się z wyższymi wydatkami i koniec końców nadal zastanawiamy się, jak wygospodarować cokolwiek na rozwój i sfinansowanie inwestycji. To, co bardzo niepokoi, to niestety poważne niedociągnięcia w przeliczeniach tych należnych dochodów – mam na myśli „zgubione” dzieci z oddziałów przedszkolnych przy naliczeniu potrzeb oświatowych oraz błędy w naliczaniu udziałów w CIT – relacjonuje Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice. Dodaje: – W przypadku tych pierwszych będziemy prawdopodobnie oczekiwać na środki do roku 2027, w drugim przypadku – wg zapowiedzi MF - po skorygowanym przeliczeniu ci, którzy stracili, otrzymają wyrównanie najpóźniej w przyszłym roku.

– Na tym etapie trudno ocenić reformę z perspektywy powiatów. Dopiero za rok, dwa zobaczymy, jak zmieni się sytuacja finansowa. Czy nowa ustawa pozwoli wypracować taką nadwyżkę operacyjną w budżecie, która wpłynie na rozwój jednostki. Aktualnie największy problem to sytuacja finansowa szpitala, który generuje bardzo wysokie koszty, tonie w długach i negatywnie wpływa na kondycję finansową powiatu. Czekamy na reformę zapowiadaną przez rząd, bo te długi ciągną się od wielu kadencji i są efektem złej konstrukcji systemu – dodaje Remigiusz Górniak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich, starosta powiatu mińskiego.