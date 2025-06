Najpoważniejszą częścią wydatków są wynagrodzenia (40,5 proc. kosztów) oraz usługi obce – ponad 30 proc., czyli w większości także pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia, tylko zaoferowane w innej formie niż umowa o pracę. Taka struktura wydatków pokazuje, jak usługi są na drugim miejscu po płacach, a szpitale mają niewielki margines na elastyczne zarządzanie budżetem.

W jakim tempie szpitale mogą spłacić zadłużenie?

Niepokojące jest nie tylko to, że szpitale mają długi wymagalne, ale także ich kwota. 29 placówek nie zapłaciło choć powinno ponad 10 mln zł, a dług kolejnych 63 to od 1 do 10 mln zł. Oznacza to, że te szpitale mają stałe trudności ze spłatą długów i często przedłużają kredyt kupiecki.

- Dane ukazują głęboki kryzys finansowy w znacznej części powiatowego sektora szpitalnictwa i potwierdzają niewydolność obecnego systemu finansowania ochrony zdrowia – uważają autorki opracowania. Z ich analizy płynności szybkiej placówek (mierzy zdolność do natychmiastowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych – bez konieczności upłynniania zapasów) wynika, że 124 szpitale miały wskaźnik poniżej 0,5, co wskazuje na realną utratę płynności finansowej, 171 szpitali nie osiągnęło wartości 1, co oznacza, że nie były w stanie w pełni pokryć swoich zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami. Tylko 24 placówki wykazywały płynność szybką powyżej 1,5, co sugeruje możliwą nadpłynność i niewykorzystany potencjał pieniędzy.