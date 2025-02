Prezydent Lublina Krzysztof Żuk: Bez zadłużenia nie byłoby inwestycji

W połowie stycznia w Lublinie zawaliła się kamienica przy ul. Bernardyńskiej 10, a w nocy z czwartku na piątek popękały ściany kamienicy przy ul. Farbiarskiej. To rodzi pytania, jaki jest stan techniczny kamienic w mieście, zwłaszcza tych najstarszych? Przechodzą regularnie badania techniczne?

Jako miasto na bieżąco monitorujemy stan naszych kamienic, ale należy pamiętać, że ten obowiązek spoczywa na wszystkich właścicielach, także tych prywatnych. Budynki przy ul. Bernardyńskiej 10 i Farbiarskiej 2 nie są miejskimi nieruchomościami. Znamy potrzeby remontowe miejskich obiektów, konieczne działania podejmujemy niezwłocznie, żeby nie doszło do katastrof budowlanych. Podobnie miejskie spółki zarządzające sieciami niezwłocznie usuwają wszelkie wykryte awarie, by nie doprowadzić do zagrożeń obiektów budowlanych, w szczególności mieszkalnych.

Przyczyny katastrofy budowlanej na ul. Bernardyńskiej bada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, będziemy analizowali jego zalecenia. Planujemy też wykonanie badań stanu sąsiednich kamienic, żeby sprawdzić, czy nie ma tam podobnych zagrożeń. Na ul. Bernardyńskiej, zaraz za linią kamienic, historycznie przebiegał wąwóz, którym odpływały wody opadowe. Stąd skłonność do gromadzenia się tam wody.

Dodatkowo w jednym z budynków doszło prawdopodobnie do awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i spora ilość wody dostała się pod fundamenty zawalonej później kamienicy. To może wskazywać, że podmycie spowodowało osunięcie się jednej ze ścian. Te przypuszczenia zweryfikują ostateczne wyniki postępowania prowadzonego przez PINB i inne służby.

Czuby Południowe, Sławin czy Węglin to dzielnice sypialnie Lublina. Jak realizowana jest tam idea 15-minutowego miasta?

W praktyce mieszkańcy mają dostęp do niezbędnej infrastruktury w ramach maksymalnie 15-minutowego spaceru z miejsca zamieszkania, jazdy rowerem lub podróżą transportem publicznym, bo Lublin to miasto kompaktowe, postrzegane jako dobrze zwymiarowane dla mieszkańców. Niewielkie odległości pomiędzy poszczególnym dzielnicami i ich układ oferują dobry i szybki dostęp do infrastruktury w sąsiedztwie.