Potrzebne stacje dla wodorowej floty

W czerwcu swoją pierwszą ogólnodostępną i całodobową stację tankowania wodoru uruchomił w Poznaniu Orlen. Można tankować samochody osobowe, ciężarowe, a także autobusy. Stacja jest częścią projektu Clean Cities, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF oraz krajowych z programu „Zielony transport publiczny”.

Orlen z dotacjami UE

Orlen uruchomił także pilotażową stację w Krakowie, w tym roku uruchomiona zostanie należąca do koncernu stacja budowana w Katowicach. Następne stacje wodorowe – w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie – będą oddawane do eksploatacji sukcesywnie w kolejnych latach. Powstaną w ramach drugiego etapu projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W trzecim etapie przedsięwzięcia planowane jest wybudowanie 16 kolejnych stacji, a na ten cel Orlen otrzymał w kwietniu bezzwrotne, rekordowe unijne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro.

Rozwija się także sieć stacji wodorowych NESO. Działające już obiekty znajdują się w Warszawie, Gdańsku i Rybniku, a wkrótce zostaną uruchomione w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Należące do Grupy Polsat Plus spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór oraz PAK-PCE Stacje H2 podpisały umowę grantową (dofinansowanie wynosi 64 mln zł) z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na projekt obejmujący budowę pięciu ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru przy drogach sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) oraz instalacji do produkcji zielonego wodoru o łącznej mocy 5 MW.