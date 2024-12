Aleksander Miszalski: Kraków jest chyba najbardziej zadłużonym miastem w Polsce

Wiem, że krakowianie czasami narzekają, bo nie wszędzie dojeżdżają tramwaje czy autobusy, ale jak sobie to porównujemy z innymi miastami, to mamy jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą komunikację w Polsce. Może poza warszawskim metrem.

Ale mam przed sobą raport na temat komunikacji miejskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, i widać w nim ładnie, jak w miastach europejskich transport się bilansuje, a samorządy nie muszą do niego wiele dokładać. Więc musimy zadać sobie w Krakowie pytanie: czy chcemy mieć dobrą komunikację, ale troszkę droższą niż do tej pory, czy zostajemy z tymi cenami, ale nie będziemy dalej rozwijać połączeń.

Czy inne opłaty i podatki lokalne – jak woda, śmieci, podatek od nieruchomości, płatne parkowanie itd. – też wzrosną w przyszłym roku?

Generalnie część opłat została podniesiona – tak jak podatek od nieruchomości – a pewnie jeszcze parę innych też wzrośnie. To wszystko na razie jest analizowane. Śmieci mamy z tych najtańszych: 27 zł za osobę na miesiąc. Nie ma gminy wokół Krakowa, która by miała te opłaty na podobnym poziomie.

Trzeba pamiętać, że Kraków jest w tej chwili najbardziej zadłużonym ze wszystkich miast w Polsce. Mamy ok. 7 mld zł długów, może nawet więcej. Niestety, mamy też słabe wskaźniki odnośnie do deficytu. Chociaż udało się go nieco ograniczyć, to wciąż mamy gigantyczne koszty obsługi zadłużenia: ok. 400 mln zł rocznie – i wysoką jakość usług komunalnych. Miesięcznie to ok. 900 zł na mieszkańca z wydatków bieżących, podczas gdy w dużych miastach to średnio ok. 750 zł miesięcznie. A wydatki bieżące to m.in. właśnie transport, edukacja, kultura czy polityka społeczna.

Skoro doprowadziliśmy jakość tych usług miejskich do tak wysokiego poziomu, to teraz albo musimy je jakoś dalej finansować albo ograniczać. Pewnie trzeba się spotkać gdzieś pośrodku.