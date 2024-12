Przybędzie mieszkań z niskim czynszem

Czytaj więcej Z regionów Samorządy szukają bata na grafficiarzy Elewacje kamienic, bloki, wiaty przystankowe, podziemne przejścia, mosty – to najczęstsze miejsca „pracy” grafficiarzy. Nielegalne graffiti jest dziś problemem większości miast, a jego usuwanie wymaga dużych nakładów.

Rządowe inicjatywy dotyczące SIM-ów ocenił pozytywnie m.in. samorząd Poznania. – Realizacja w naszej opinii wydaje się realna – mówi Dobrosława Janas, szefowa Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. – Inicjatywa SIM poprawi sytuację części osób, które nie mogą pozwolić sobie na wynajem mieszkań na wolnym rynku, więc pomoc w budowie mieszkań o niższych czynszach należy ocenić pozytywnie.

Zdaniem Janas budowa mieszkań w ramach SIM-ów powinna się przyczynić do zwiększenia podaży, co może wpłynąć na spadek cen wynajmu w długim okresie, a dzięki niskim czynszom w SIM-ach osoby z grup średnio zarabiających mogą zyskać większą dostępność do wynajmu, co powinno poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym. Poznań chwali się sprawnie funkcjonującym TBS-em (Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego), który współpracuje z urzędem miasta i troszczy się o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Miasto nie wyklucza utworzenia SIM-u z udziałem gminy miejskiej. – Każdy program mający na celu wspieranie społecznego budownictwa mieszkaniowego jest szansą na zwiększenie instrumentów polityki mieszkaniowej dostępnych gminie – podkreśla Dobrosława Janas.

Lepiej, bo więcej

Zdaniem Tomasza Kleka, rzecznika prasowego miasta Szczecin ds. mieszkalnictwa, zwiększenie środków finansowych z budżetu państwa na wsparcie budowy, modernizacji i przebudowy lokali na mieszkania o czynszu społecznym (czyli dostępnym cenowo) jest jak najbardziej realne i istotnie pomoże w rozwiązaniu braku takich mieszkań w skali całego kraju i szczególnie lokalnie. – Wszystko będzie zależało od wielkości środków przeznaczonych w kolejnych budżetach państwa na ten cel – mówi Klek.

Zaznacza jednak, że chociaż projekt zmian w ustawie o budownictwie społecznym spotkał się z poparciem gminy Szczecin, to samo miasto nie przymierza się do utworzenia SIM-ów. Dlaczego? Bo nie ma na razie takiej potrzeby. Szczeciński TBS, w którym 100 proc. udziałów ma gmina, znakomicie sobie radzi. Dostarcza miastu do dyspozycji mieszkania o różnej wysokości czynszu najmu, tj. o czynszu komunalnym obowiązującym dla komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz o czynszu TBS-owskim, którego maksymalna wysokość w skali roku nie przekracza 4 proc. wartości wskaźnika odtworzeniowego podawanego w okresach półrocznych do publicznej wiadomości przez wojewodę zachodniopomorskiego.