Nowa cena biletu dobowego to 15 zł (teraz 10 zł), za bilet na pięć dni trzeba będzie zapłacić 46 zł (teraz 30 zł), a na dziesięć dni 75 zł (teraz 50 zł). W grupie biletów okresowych zmiana wyniesie od zera do 33 proc. Tyle samo, co teraz, będzie kosztować np. miesięczny sieciowy na wszystkie linie (140 zł).

„Koszty związane z transportem i komunikacją, co roku ulegają systematycznemu zwiększeniu. W 2021 roku wyniosły ponad 270 mln zł, w roku 2022 - ok. 305 mln, rok temu ok. 375 mln zł, a w tym roku nawet 400 mln zł, a dochody ze sprzedaży biletów szacuje się na poziomie ok. 70 mln zł” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Ile w 2025 roku będą kosztować bilety na komunikację miejską w Poznaniu?

Na podwyżki szykuje się też Poznań. Jak podaje Zarząd Transportu Publicznego obecna oferta biletowa obowiązuje od lipca 2020 roku, a od tego czasu wynagrodzenia Polaków wzrosły kilkukrotnie. Poza tym, z powodu pandemii COVID-19 i braku wsparcia centralnego dla komunikacji zbiorowej, doszło do drastycznego spadku dochodów ze sprzedaży biletów – ze 179 mln w 2019 roku spadły one poniżej 150 mln zł w latach 2020-2021. Później nastąpiła poprawa wyników sprzedaży: planowane dochody powinny w 2024 r. przekroczyć 220 mln zł.

„Wciąż jednak różnica pomiędzy wzrostem kosztów organizacji komunikacji (330 mln zł w latach 2020-2024), a wzrostem dochodów ze sprzedaży biletów (o 41 mln zł w latach 2019-2024, jeśli plan na ten rok zostanie wykonany) jest gigantyczna. Co gorsza, dysproporcja między kosztami, a dochodami szybko rośnie” - podaje ZTM w Poznaniu. Nawet bez podwyżki komunikacja w Poznaniu jest najdroższa w kraju. Za najtańszy bilet normalny, uprawniający do 15-minutowego przejazdu, trzeba tu zapłacić 4 złote, przy 3,20 zł za taki sam bilet we Wrocławiu i 3,40 zł za 20-minutowy bilet w Warszawie.