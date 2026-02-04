Miejskie rury na srogim mrozie. Ile kosztują zimowe awarie?

Z tego artykułu się dowiesz: Jak modernizacja infrastruktury wpływa na zmniejszenie ryzyka zimowych awarii?

Jakie są główne przyczyny awarii sieci ciepłowniczych i wodociągowych podczas mroźnych zim?

W jaki sposób wahania temperatury wpływają na stan infrastruktury miejskiej?

Jak miasta przygotowują się do zimy i jakie działania podejmują w celu zapobiegania awariom?

Jakie są społeczne i ekonomiczne koszty napraw awarii infrastruktury podczas zimy?

– Kluczowe są systematyczne inwestycje w modernizację infrastruktury, które prowadzimy od wielu lat. Im mniej zużyte torowiska, sieci trakcyjne, rury wodociągowe, ciepłownicze czy kanalizacyjne, tym mniejsze jest bowiem ryzyko uszkodzeń na skutek czynników zewnętrznych – przekazał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Dodał, że gdyby nie inwestycje, awarii byłoby znacznie więcej, szczególnie w warunkach tak srogiej zimy, jaką mamy w tym roku.

Jest mróz, więc są awarie ciepła i wody?

Od poniedziałku trwa awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku i Sopocie. W związku z wykryciem nieszczelności na jednym z urządzeń ciepłowniczych w gdańskiej elektrociepłowni wystąpiło czasowe obniżenie parametrów dostarczanego ciepła w obu miastach. Temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest obecnie niższa o około 10–15 procent. Usterka miała zostać naprawiona do środy.

– Miniona noc była dla nas wszystkich wyzwaniem. Dostawy ciepła odbywały się przy obniżonych parametrach. Dzięki wprowadzonym zmianom ciepło rozchodziło się jednak bardziej równomiernie, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby mieszkań w całym mieście – przekazała we wtorek Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.