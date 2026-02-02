Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania stoją przed regionami w kontekście korzystania z funduszy unijnych?

Które regiony w Polsce są liderami w wykorzystaniu funduszy unijnych?

Jakie są główne przyczyny różnic w alokacji funduszy UE między regionami?

Jakie projekty cieszą się największym zainteresowaniem przy ubieganiu się o dotacje unijne?

Jakie strategie stosują regiony, aby optymalnie wykorzystać dostępne środki UE?

W ramach funduszy UE na lata 2021–2027 samorządy województw mają pod swoim zarządem rekordowe kwoty – łącznie to ok. 140–150 mld zł (33,5 mld euro), czyli aż 45 proc. całej puli wsparcia dla Polski. Skala ta czyni programy regionalne jednym z kluczowych motorów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a „Życie Regionów” sprawdza, jak urzędy marszałkowskie radzą sobie z tym wyzwaniem.

Reklama Reklama

Wykorzystanie funduszy UE w regionach. Kto jest liderem

Z naszej analizy wynika, że do końca 2025 r. z programów regionalnych podpisano tysiące umów na łączną kwotę 80,3 mld zł dofinansowania z UE. Oznacza to wykorzystanie 57 proc. alokacji na lata 2021–2027. To wynik zbliżony do średniej krajowej. Najwięcej środków trafia do jednostek samorządu terytorialnego, ale beneficjentami są również przedsiębiorcy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Foto: rp.pl

Alokacja funduszy UE na poziomie 57 proc. jest bliska średniej krajowej, ale pomiędzy poszczególnymi regionami widać spore różnice. Liderami pod tym względem są takie województwa, jak kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie czy świętokrzyskie, gdzie wykorzystanie dostępnej tam puli funduszy unijnych przekracza 60 proc. (według stanu na koniec 2025 r.). Za to w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, opolskim i podlaskim było to poniżej 50 proc.