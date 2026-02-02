Aktualizacja: 02.02.2026 10:11 Publikacja: 02.02.2026 07:04
W ramach funduszy UE na lata 2021–2027 samorządy województw mają pod swoim zarządem rekordowe kwoty – łącznie to ok. 140–150 mld zł (33,5 mld euro), czyli aż 45 proc. całej puli wsparcia dla Polski
Foto: Adobe Stock
W ramach funduszy UE na lata 2021–2027 samorządy województw mają pod swoim zarządem rekordowe kwoty – łącznie to ok. 140–150 mld zł (33,5 mld euro), czyli aż 45 proc. całej puli wsparcia dla Polski. Skala ta czyni programy regionalne jednym z kluczowych motorów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a „Życie Regionów” sprawdza, jak urzędy marszałkowskie radzą sobie z tym wyzwaniem.
Z naszej analizy wynika, że do końca 2025 r. z programów regionalnych podpisano tysiące umów na łączną kwotę 80,3 mld zł dofinansowania z UE. Oznacza to wykorzystanie 57 proc. alokacji na lata 2021–2027. To wynik zbliżony do średniej krajowej. Najwięcej środków trafia do jednostek samorządu terytorialnego, ale beneficjentami są również przedsiębiorcy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.
Foto: rp.pl
Alokacja funduszy UE na poziomie 57 proc. jest bliska średniej krajowej, ale pomiędzy poszczególnymi regionami widać spore różnice. Liderami pod tym względem są takie województwa, jak kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie czy świętokrzyskie, gdzie wykorzystanie dostępnej tam puli funduszy unijnych przekracza 60 proc. (według stanu na koniec 2025 r.). Za to w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, opolskim i podlaskim było to poniżej 50 proc.
Liderzy podkreślają, że udało im się sprawnie przejść przez pierwsze etapy wdrażania funduszy UE, tj. proces uzgodnień, przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz budowy struktury instytucjonalnej. To z kolei pozwoliło na szybkie uruchamianie naborów i efektywną realizację procesu oceny i wyboru projektów.
– Do przyczyn niższego od średniej krajowej poziomu kontraktacji środków można zaliczyć m.in. rozwiązywanie umów, ich aneksowanie czy odstąpienie beneficjentów od podpisania umowy – wyjaśnia z kolei urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego. – Duża część budżetu FEWiM (Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur) została zaprogramowana z przeznaczeniem na projekty strategiczne oraz projekty w formule ZIT, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych – dodaje. Takie rozwiązanie pozwala lokalnym samorządom na bardziej celowe i skuteczne wydatkowanie środków unijnych, ale wymaga wspólnego i bardziej strategicznego podejścia, co wydłuża proces przygotowywania projektów i samej kontraktacji.
Niezależnie od tempa wdrażania, nastawienie do funduszy unijnych w regionach pozostaje jednoznacznie pozytywne. – Środki z programów unijnych wciąż stanowią napęd dla naszej gospodarki i dają możliwość realizacji istotnych działań prorozwojowych – podkreśla marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. – To dzięki zaangażowaniu beneficjentów – instytucji publicznych, samorządów lokalnych, organizacji samorządowych, fundacji, stowarzyszeń – śmiało sięgających po środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, udaje się zrealizować projekty, które odpowiadają potrzebom lokalnej społeczności i rozwijają kujawsko-pomorską gospodarkę – mówi marszałek.
– Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027 to jeden z kluczowych instrumentów rozwoju naszego regionu o wartości ponad 1,75 miliarda euro, który pozwala nam inwestować m.in. w zrównoważony transport, innowacje, energetykę odnawialną, edukację i wzmocnienie spójności społecznej – zaznacza też Mieczysław Stuk, marszałek województwa pomorskiego. – Jesteśmy na półmetku realizacji programu, a proces wydatkowania funduszy nabiera tempa. Każda wydana złotówka i każde euro przekłada się na konkretne projekty podnoszące jakość życia mieszkańców Pomorza – podkreśla.
Dane zebrane przez nas z ośmiu urzędów marszałkowskich rzeczywiście pokazują ogromne zainteresowanie programami regionalnymi. – Wnioskodawcy zwykle aplikują po znacznie więcej środków UE, niż przewidują to alokacje – informuje wielkopolski urząd marszałkowski. Średnia wartość wniosków sięga 118 proc. dostępnych budżetów, a np. na Pomorzu w ok. 80 proc. konkursów popyt przewyższał alokację.
Jeśli chodzi o rodzaj projektów, które cieszą się największym wzięciem, to trudno o jednoznaczne wskazanie, a w poszczególnych regionach wygląda to bardzo różnie.
Przykładowo na Mazowszu, najdłuższe kolejki ustawiają się w naborach dotyczących poprawy efektywności energetycznej, wsparcia zakupu sprzętu i infrastruktury zarządzania klęskami i katastrofami oraz projektów B+R i innowacji. I tak, w pięciu konkursach dla firm (w priorytecie dotyczących konkurencyjności i innowacyjności mazowieckiej gospodarki) złożono 322 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 954 mln zł, co stanowiło aż 356 proc. alokacji. Z kolei na dotacje na „zielony rozwój Mazowsza” w 20 naborach wpłynęło 541 wniosków na kwotę 1,7 mld zł, czyli 145 proc. dostępnej puli.
Na Warmii i Mazurach dotychczas największym zainteresowaniem cieszył się z kolei obszar edukacji w zakresie kompetencji miękkich (185 proc. alokacji) oraz działania rewitalizacyjne na obszarach miejskich (165 proc.). Kujawsko-pomorski urząd marszałkowski jako przykład relatywnie popularnych działań wskazuje obszar infrastruktury społecznej, gdzie dostępne jest unijne wsparcie na takie interesujące projekty jak mieszkania treningowe i wspomagane czy centra integracji międzypokoleniowej. Do tej pory na ten cel została przeznaczona kwota blisko 173 mln zł, a złożone wnioski opiewały na niemal 200 mln zł.
W Wielkopolsce największym wzięciem cieszą się przedsięwzięcia z zakresu integracji i aktywizacji społecznej (np. działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, gdzie w jednym z konkursów wartość złożonych wniosków przekroczyła 620 proc. dostępnej puli). Ale też te dotyczące wsparcia inwestycji przedsiębiorstw, edukacji i rozwoju kompetencji, rewitalizacji itp.
– Generalnie rzecz biorąc, nie mamy żadnego problemu ze znalezieniem zainteresowanych realizacją projektów – podkreśla też dolnośląski urząd marszałkowski. I wylicza, że przykładowo w naborach w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych i publicznych złożono wnioski o dotacje dla niemal tysiąca projektów.
Samorządy przyznają jednocześnie, że niektóre obszary cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Na Dolnym Śląsku dotyczy to m.in. ochrony przyrody, gdzie niski poziom dofinansowania i wysoki wkład własny zniechęcają beneficjentów. W woj. świętokrzyskim słabiej wypadały projekty B+R w firmach, wymagające rozbudowanych agend badawczych.
Trzeba jednak podkreślić, że programy regionalne są na bieżąco modyfikowane. W woj. lubuskim zrezygnowano z części wskaźników dotyczących nowych miejsc w przedszkolach z powodu spadku liczby urodzeń. Z kolei Wielkopolska przeznaczyła 208 mln euro na nowe działania związane z obronnością. Podobny kierunek obrało woj. świętokrzyskie, wprowadzając cztery nowe priorytety dotyczące bezpieczeństwa.
