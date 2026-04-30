Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy i w jakich miastach rozpoczyna się sezon letniej komunikacji turystycznej?

Jakie historyczne i nowoczesne środki transportu są angażowane w tę inicjatywę?

Do jakich głównych atrakcji oraz terenów rekreacyjnych umożliwiają dotarcie linie turystyczne?

Dla kogo przeznaczona jest oferta letniej komunikacji i jakie dodatkowe doświadczenia zapewnia?

We Wrocławiu linie turystyczne ruszają już 1 maja z placu Jana Pawła II przy Ratuszu, centralnego punktu Starego Miasta. Zabytkowe tramwaje Konstal N z lat 70. oraz odrestaurowane autobusy typu Jelcz kierują się ku sercu historycznemu miasta. Można nimi dojechać m.in. do katedry na Ostrowie Tumskim z gotyckimi wieżami i muzeum diecezjalnym, Hali Stulecia – perełce modernizmu wpisanej na listę UNESCO, Ogrodu Japońskiego z malowniczymi stawami, mostami i kwitnącymi wiosną wiśniami, a także w okolice Mostu Grunwaldzkiego, oferującego panoramę Odry i okolicznych wysp.

Łączą kluczowe atrakcje turystyczne

– Te pojazdy to żywe muzeum na kołach – pasażerowie nie tylko nimi dojeżdżają, ale czują klimat dawnego Wrocławia, gdy te maszyny obsługiwały codzienne trasy – mówi Jan Kowalski, dyrektor ds. komunikacji MPK Wrocław. Kursy odbywają się co 30–60 minut w soboty i niedziele. Bilet normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy dla dzieci, studentów i seniorów – 5 zł.

Także w Gdańsku w długi weekend majowy ponownie zostaną uruchomione sezonowe linie autobusowe i tramwajowe, które obsługują kluczowe trasy turystyczne. Startują z Dworca Głównego i przystanku Śródmieście SKM. Dowiozą do Westerplatte, do Twierdzy Wisłoujście z fortyfikacjami, do gdańskiego ZOO oraz na plaże w Brzeźnie i Stogach.

Część linii będzie kursowała wyłącznie w weekendy i dni świąteczne, natomiast linie wakacyjne będą funkcjonować codziennie w okresie letnim. Letnia komunikacja będzie funkcjonować do końca września, a jej pełna siatka zostanie rozszerzona wraz z rozpoczęciem wakacji.

Zobaczyć miejskie zabytki z zabytkowego pokładu

Warszawskie Linie Turystyczne działają 18. sezon i już w piątek wracają na stołeczne trasy. W tym roku znów będzie można przejechać się zabytkowymi tramwajami i autobusami, kolejką wąskotorową czy popłynąć Wisłą.

Na tory wyjadą tramwaje linii 36 (Metro Marymont – pl. Narutowicza) oraz linia T, obsługiwana najstarszymi wagonami. Na ulice wraca też kultowa linia autobusowa 100, kursująca z Dworca Centralnego przez centrum, Stare Miasto, Pragę i okolice Wisły – można nią wygodnie dotrzeć m.in. na Starówkę, do ZOO, Parku Praskiego czy Łazienek Królewskich.

Na wodzie zaplanowano rejsy statkiem Zefir z Żerania do Serocka oraz bezpłatne wycieczki statkiem Kopernik po Wiśle. Przy wyższym stanie rzeki ruszą też promy Słonka, Pliszka i Wilga, które połączą oba brzegi Wisły. Przeprawy promowe są darmowe.

Nie zabraknie również Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, kursującej z Piaseczna do Tarczyna. Zabytkowa kolejka wąskotorowa będzie wyruszała w każdą sobotę (w okresie 1 maja – 21 września) ok. godz. 14.00 ze stacji w Piasecznie.

Przejeżdżać będzie przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie.

Lublin proponuje sobotnie kursy programu „Poznaj Lublin z Przewodnikiem!” od maja z Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Grodzkiej, w sercu Starego Miasta.

Kultowe pojazdy z epoki PRL – Jelcz 272 MEX zwany „Gutek”, Ikarus 280.26 z charakterystycznymi „miechami” oraz trolejbus Škoda 9 Tr – docierają do Centrum Spotkania Kultur, Motor Lublin Areny, Dworca Głównego oraz Placu Litewskiego.

– Dzięki współpracy Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego mieszkańcy i turyści mają możliwość zwiedzania miasta z pokładu zabytkowych pojazdów – mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

Nie tylko dla turystów. Dla mieszkańców też

W Poznaniu już wystartował nowy sezon linii turystycznych. Zabytkowymi tramwajami i autobusami można podróżować w soboty, niedziele i święta aż do końca września. Na trasy wyjechały linie tramwajowe 0 i 20 oraz autobusowe 100 i 102.

Co dwa tygodnie uruchamiana jest także linia tramwajowa H, a nowością jest linia autobusowa A z kultowym Jelczem „ogórkiem”. Stałym punktem sezonu pozostaje kolejka Maltanka.

Także w Krakowie już na początku kwietnia rozpoczął się sezon rekreacyjny 2026 w komunikacji miejskiej. W weekendy i święta – przy sprzyjającej pogodzie – wróciła linia LR0 oraz zwiększono częstotliwość kursów na linii 134.

Linia 134 obsługuje dojazd m.in. w okolice zoo, linia LR0 dowozi pasażerów do Ojcowskiego Parku Narodowego. Autobusy wyposażono w przyczepy rowerowe, co ułatwia planowanie wycieczek.