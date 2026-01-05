Reklama

Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność

Miasta stawiają nowe kładki pieszo-rowerowe, traktując je jako ważny element codziennej mobilności i rozwoju infrastruktury przyjaznej mieszkańcom. Takie inwestycje są obecnie realizowane m.in. w Bydgoszczy i Poznaniu.

Publikacja: 05.01.2026 18:07

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową są realizowane w polskich miastach?
  • W jaki sposób kładki pieszo-rowerowe wpływają na poprawę mobilności w miastach?
  • W jaki sposób unijne fundusze wspierają rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej?
  • Dlaczego nowe kładki mogą zmieniać codzienne nawyki komunikacyjne mieszkańców?

A we Wrocławiu niedawno otwarto taką przeprawę nad rzeką Widawa. – To nie koniec naszych planów w tym rejonie. Przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt budowlany blisko pięciokilometrowego ciągu pieszo-rowerowego w lesie Rędzińskim, od ulicy Żużlowców do Widawy – zapowiadał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Rowerzystom łatwiej będzie przedostać się przez tory

W Bydgoszczy trwa montaż nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy budowane drogi rowerowe wzdłuż ulicy Fordońskiej i zapewni bezpieczne przejście nad magistralą kolejową. Konstrukcja ma 56 metrów długości i spina trasę od Glinek do Siernieczka.

Kładka składa się z dwóch kratownic o długości 45 metrów, pomiędzy którymi przebiegać będzie droga rowerowa. W jej konstrukcji wykorzystano ponad 41 ton stali i przeszło 130 ton betonu zbrojonego. Nowa kładka będzie miała ok. 5 metrów szerokości. Wartość prac to ponad 10 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 r.

Władze Warszawy przygotowują nowe inwestycje w rozbudowę linii tramwajowych, na które pozyskano środ
Inwestycje
W samorządowych inwestycjach na 2026 rok priorytetem będzie transport
Kładka pieszo-rowerowa na wysokości linii kolejowej nr 201 ma ułatwić życie przede wszystkim rowerzystom, bo obecnie  warunki zniechęcają wielu do podróżowania tą trasą. Aby ją pokonać użytkownicy muszą wprowadzać jednoślad po schodach (zamontowane są tam prowadnice) na wiadukt drogowy i w ten sam sposób po chwili go opuścić.

Poznań i Czerwonak: nowa przeprawa przez Wartę

Na północy aglomeracji poznańskiej trwa realizacja długo wyczekiwanej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, która połączy Poznań z gminą Czerwonak – w rejonie ulic Bożywoja i Nadwarciańskiej oraz przystani Akwen Marina. Nowa kładka będzie miała 154 metry długości i 4 metry szerokości. Łącznie – wraz z dojazdami po obu stronach rzeki – powstanie ponad 520 metrów nowej infrastruktury pieszo-rowerowej.

Koszt inwestycji przekracza 14 mln zł. Blisko 10 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I”, a pozostałe środki wykładają solidarnie samorządy Poznania i Czerwonaka. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2026 r.

Dzięki dobrym drogom mieszkańcy chętniej wybiorą rower?

Nową kładkę pieszo-rowerową nad Widawą ma Wrocław. Została oddana do użytku w listopadzie. 40-metrowa przeprawa zlokalizowana w Lesie Rędzińskim łączy miasto z gminą Oborniki Śląskie i stanowi element Odrzańskiej Trasy Rowerowej – Via Regia.

Większość dużych inwestycji drogowych w miastach uwzględnia dziś także komunikację rowerową
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowe przyspieszenie samorządów. Będą nowe velostrady i drogi dla jednośladów

Choć obiekt jest niewielki, prowadzą do niego dwa długie, około 100-metrowe podjazdy, wynikające z ukształtowania terenu. Koszt inwestycji wyniósł 6,1 mln zł, przy udziale środków unijnych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027.

Nowe kładki pieszo-rowerowe to nie tylko efektowne obiekty inżynierskie, ale przede wszystkim realne udogodnienie dla mieszkańców. – Takie inwestycje zachęcają do wyboru roweru lub spaceru zamiast samochodu i realnie zmieniają codzienne nawyki komunikacyjne – podkreślają samorządowcy.

 

 

Advertisement
