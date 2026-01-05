Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność

Aktualizacja: 06.01.2026 10:16 Publikacja: 05.01.2026 18:07
Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
A we Wrocławiu niedawno otwarto taką przeprawę nad rzeką Widawa. – To nie koniec naszych planów w tym rejonie. Przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt budowlany blisko pięciokilometrowego ciągu pieszo-rowerowego w lesie Rędzińskim, od ulicy Żużlowców do Widawy – zapowiadał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia
W Bydgoszczy trwa montaż nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy budowane drogi rowerowe wzdłuż ulicy Fordońskiej i zapewni bezpieczne przejście nad magistralą kolejową. Konstrukcja ma 56 metrów długości i spina trasę od Glinek do Siernieczka.
Kładka składa się z dwóch kratownic o długości 45 metrów, pomiędzy którymi przebiegać będzie droga rowerowa. W jej konstrukcji wykorzystano ponad 41 ton stali i przeszło 130 ton betonu zbrojonego. Nowa kładka będzie miała ok. 5 metrów szerokości. Wartość prac to ponad 10 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 r.
Kładka pieszo-rowerowa na wysokości linii kolejowej nr 201 ma ułatwić życie przede wszystkim rowerzystom, bo obecnie warunki zniechęcają wielu do podróżowania tą trasą. Aby ją pokonać użytkownicy muszą wprowadzać jednoślad po schodach (zamontowane są tam prowadnice) na wiadukt drogowy i w ten sam sposób po chwili go opuścić.
Na północy aglomeracji poznańskiej trwa realizacja długo wyczekiwanej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, która połączy Poznań z gminą Czerwonak – w rejonie ulic Bożywoja i Nadwarciańskiej oraz przystani Akwen Marina. Nowa kładka będzie miała 154 metry długości i 4 metry szerokości. Łącznie – wraz z dojazdami po obu stronach rzeki – powstanie ponad 520 metrów nowej infrastruktury pieszo-rowerowej.
Koszt inwestycji przekracza 14 mln zł. Blisko 10 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I”, a pozostałe środki wykładają solidarnie samorządy Poznania i Czerwonaka. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2026 r.
Nową kładkę pieszo-rowerową nad Widawą ma Wrocław. Została oddana do użytku w listopadzie. 40-metrowa przeprawa zlokalizowana w Lesie Rędzińskim łączy miasto z gminą Oborniki Śląskie i stanowi element Odrzańskiej Trasy Rowerowej – Via Regia.
Choć obiekt jest niewielki, prowadzą do niego dwa długie, około 100-metrowe podjazdy, wynikające z ukształtowania terenu. Koszt inwestycji wyniósł 6,1 mln zł, przy udziale środków unijnych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027.
Nowe kładki pieszo-rowerowe to nie tylko efektowne obiekty inżynierskie, ale przede wszystkim realne udogodnienie dla mieszkańców. – Takie inwestycje zachęcają do wyboru roweru lub spaceru zamiast samochodu i realnie zmieniają codzienne nawyki komunikacyjne – podkreślają samorządowcy.
