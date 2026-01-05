Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową są realizowane w polskich miastach?

W jaki sposób kładki pieszo-rowerowe wpływają na poprawę mobilności w miastach?

W jaki sposób unijne fundusze wspierają rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej?

Dlaczego nowe kładki mogą zmieniać codzienne nawyki komunikacyjne mieszkańców?

A we Wrocławiu niedawno otwarto taką przeprawę nad rzeką Widawa. – To nie koniec naszych planów w tym rejonie. Przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt budowlany blisko pięciokilometrowego ciągu pieszo-rowerowego w lesie Rędzińskim, od ulicy Żużlowców do Widawy – zapowiadał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Reklama Reklama

Rowerzystom łatwiej będzie przedostać się przez tory

W Bydgoszczy trwa montaż nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy budowane drogi rowerowe wzdłuż ulicy Fordońskiej i zapewni bezpieczne przejście nad magistralą kolejową. Konstrukcja ma 56 metrów długości i spina trasę od Glinek do Siernieczka.

Kładka składa się z dwóch kratownic o długości 45 metrów, pomiędzy którymi przebiegać będzie droga rowerowa. W jej konstrukcji wykorzystano ponad 41 ton stali i przeszło 130 ton betonu zbrojonego. Nowa kładka będzie miała ok. 5 metrów szerokości. Wartość prac to ponad 10 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 r.