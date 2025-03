Miasta oferują coraz więcej zniżek i usług dla seniorów

Karty dla seniorów

Nie zawsze oferta dla seniora oznacza konkretny klub czy dom kultury prowadzący zajęcia stacjonarne. Coraz popularniejsze stają się specjalne karty dla seniora, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z różnorakich zniżek i bonifikat na różne towary i usługi.

Dobrym przykładem jest autorski program krakowskiego Stowarzyszenia MANKO – Ogólnopolska Karta Seniora. Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Jak to działa w praktyce? Zainteresowany samorząd przystępuje do programu „Gmina przyjazna seniorom”. Seniorzy, mieszkańcy tej gminy, wyrabiają bezpłatnie Ogólnopolską Kartę Seniora. Jeżeli senior mieszka w gminie, która do programu nie przystąpiła – opłaca składkę członkowską, by otrzymać kartę. – Do programu „Gmina przyjazna seniorom” przystąpiło już ok. 300 samorządów – informuje Justyna Kozubska-Malec z Głosu Seniora Stowarzyszenia MANKO.

Na podobnej zasadzie – zniżek i rabatów dla posiadaczy – działają w Bydgoszczy i gminach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz Bydgoska Karta Seniora 60+ oraz Metropolitalna Karta Seniora 60+. Karty wydawane są niezależnie przez poszczególne urzędy gmin. – Karta sprzyja upowszechnianiu koncepcji aktywnego starzenia się oraz promuje firmy i miejsca przyjazne seniorom. Posiadacze kart mają zniżki na wybrane usługi i produkty w obszarach: kultura, gastronomia, podróże, rozrywka i sport, zdrowie i uroda, handel i usługi, kursy i szkolenia – informuje Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

W ubiegłym roku Bydgoską Kartę Seniora 60+ otrzymało ponad 2500 bydgoszczan, przy czym bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość otrzymania karty drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP. Miejską kartę ze zniżkami dla starszych mieszkańców ma również Lublin. Podobnie jak w innych ośrodkach, Lubelska Karta Seniora ułatwia dostępność do różnego rodzaju usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia. – Jest najważniejszym elementem programu „Lublin Strefa 60+” wzmacniającym aktywność społeczną seniorów – wyjaśnia Anna Czerwonka z biura prasowego lubelskiego magistratu. Program realizowany jest od 2015 roku, a miasto do tej pory wydało ok. 27 tys. egzemplarzy tej karty.

Ciekawy program aktywizacji seniorów prowadzi od 11 lat Zielona Góra. Program „ZGrani Zielonogórzanie 50+” oferuje karty uprawniające do rabatów osobom już po 50. roku życia. – Są to często wysokie zniżki – sięgające nawet do 50 proc. Wachlarz oferty jest bardzo szeroki, znajdziemy tu rabaty do restauracji, kawiarni, na rehabilitację czy też badania krwi – mówi Mirosław Gancarz z zielonogórskiego magistratu. Zwraca uwagę na jeszcze inną zaletę takiego rozwiązania. – Do swoich kart dziadkowie mogą dopisać wnuki i razem korzystać ze wszystkich profitów kart, a tym samym integrować się z najbliższymi – dodaje Gancarz.