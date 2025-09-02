Z Krakowa pod Tatry pociągiem dojedziemy szybciej. Dzięki dofinansowaniu z KPO

Aktualizacja: 03.09.2025 21:30 Publikacja: 02.09.2025 14:42
Modernizacja linii znacząco skraca czas przejazdu koleją
Foto: regiony.rp.pl
Od niedzieli mieszkańcy Rabki-Zdroju mogą wreszcie dojechać pociągiem do Krakowa, Zakopanego i Nowego Targu. To dzięki modernizacji linii kolejowej na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte, będącej pierwszym etapem projektu Podłęże – Piekiełko. Ta jedna z największych inwestycji kolejowych w południowej Polsce ma radykalnie ułatwić skomunikowanie Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Projekt składający się z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz i budowy 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną znacząco skróci czas podróży.
Jeśli dziś podróż z Nowego Sącza do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny, to w przyszłości zmniejszy się o co najmniej połowę. – Ta infrastruktura, którą budujemy w sumie za 14,5 mld zł, z czego ponad 3 mld zł finansujemy ze środków KPO, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z Nowego Sącza do Krakowa do około jednej godziny, a z Limanowej do Krakowa do około 40 minut. Mówimy o fundamentalnej zmianie dostępności transportowej całego regionu – poinformował Marcin Mochocki, członek zarządu PLK.
Trasa Chabówka – Rabka-Zdrój została poprowadzona w poprawionym śladzie, z wykorzystaniem nowych mostów, wiaduktów i dróg. Przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce powstało nowe przejście podziemne, które ułatwi przedostawanie się na drugą stronę linii kolejowej, a obok wybudowano bezkolizyjne skrzyżowanie z ulicą Podhalańską, pozwalające na niezakłóconą komunikację po powrocie stałych połączeń kolejowych.
Pierwszy odcinek projektu Podłęże – Piekiełko został zrealizowany z wykorzystaniem unijnego dofinansowania w ramach KPO. – Kolejne fragmenty torów będziemy oddawać do dyspozycji podróżnych już niedługo. Jednocześnie przygotowujemy się do podpisania następnych umów, które finalnie pozwolą stworzyć nowe połączenie Zakopanego, Limanowej i Nowego Sącza z Krakowem i resztą kraju – mówi Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w zarządzającej infrastrukturą spółce Polskie Linie Kolejowe.
Do końca roku zmodernizowane zostaną tory na odcinku z Rabki-Zdroju do Rabki Zaryte, gdzie powstaje nowoczesna stacja kolejowa. Linia zostanie dostosowana do prędkości 100 km/h. Także na innych odcinkach szlaku Podłęże – Piekiełko trwają prace budowlane. W Nowym Sączu i Marcinkowicach układane są tory, budowane mosty i nowe nasypy kolejowe. W Męcinie powstaje nowa stacja kolejowa, w Mordarce przystanek, w Limanowej stacja jest modernizowana, a tory układane w nowym śladzie.
Z unijnym dofinansowaniem modernizowana jest także trasa łącząca Suchą Beskidzką w Małopolsce z Żywcem w województwie śląskim. To fragment linii nr 97 Skawina – Żywiec, której odcinek od Skawiny do Suchej wyremontowano wcześniej. Teraz od Suchej do Żywca przebudowywane jest 33 km torów, 90 przepustów i 55 przejazdów kolejowo-drogowych. Ponadto sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Modernizowane są perony na stacjach i przystankach, na których pojawią się nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie i oświetlenie.
Inwestycja ułatwi mieszkańcom powiatów suskiego i żywieckiego dojazd do pracy i szkoły, m.in. w Krakowie. Dla turystów powstaną nowe możliwości podróży ze stolicy Małopolski w Beskid Żywiecki, a z województwa śląskiego – pod Tatry. Po zakończeniu modernizacji przejazd pociągów na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec skróci się o blisko pół godziny. Najszybszy pociąg relacji Żywiec – Kraków Główny będzie mógł pokonać tę trasę nawet w 100 minut.
