Z Krakowa pod Tatry pociągiem dojedziemy szybciej. Dzięki dofinansowaniu z KPO

Od niedzieli mieszkańcy Rabki-Zdroju mogą wreszcie dojechać pociągiem do Krakowa, Zakopanego i Nowego Targu. To dzięki modernizacji linii kolejowej na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte, będącej pierwszym etapem projektu Podłęże – Piekiełko. Ta jedna z największych inwestycji kolejowych w południowej Polsce ma radykalnie ułatwić skomunikowanie Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Projekt składający się z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz i budowy 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną znacząco skróci czas podróży.

Jeśli dziś podróż z Nowego Sącza do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny, to w przyszłości zmniejszy się o co najmniej połowę. – Ta infrastruktura, którą budujemy w sumie za 14,5 mld zł, z czego ponad 3 mld zł finansujemy ze środków KPO, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z Nowego Sącza do Krakowa do około jednej godziny, a z Limanowej do Krakowa do około 40 minut. Mówimy o fundamentalnej zmianie dostępności transportowej całego regionu – poinformował Marcin Mochocki, członek zarządu PLK.

Wkrótce kolejne odcinki nowych torów

Trasa Chabówka – Rabka-Zdrój została poprowadzona w poprawionym śladzie, z wykorzystaniem nowych mostów, wiaduktów i dróg. Przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce powstało nowe przejście podziemne, które ułatwi przedostawanie się na drugą stronę linii kolejowej, a obok wybudowano bezkolizyjne skrzyżowanie z ulicą Podhalańską, pozwalające na niezakłóconą komunikację po powrocie stałych połączeń kolejowych.

Pierwszy odcinek projektu Podłęże – Piekiełko został zrealizowany z wykorzystaniem unijnego dofinansowania w ramach KPO. – Kolejne fragmenty torów będziemy oddawać do dyspozycji podróżnych już niedługo. Jednocześnie przygotowujemy się do podpisania następnych umów, które finalnie pozwolą stworzyć nowe połączenie Zakopanego, Limanowej i Nowego Sącza z Krakowem i resztą kraju – mówi Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w zarządzającej infrastrukturą spółce Polskie Linie Kolejowe.