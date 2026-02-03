Regiony w centrum nowej perspektywy finansowej UE

Znaczna część budżetu ma zostać skierowana bezpośrednio do regionów. – Chcemy utrzymać 44 proc. budżetu w dyspozycji regionów, tak aby decyzje inwestycyjne nadal zapadały blisko mieszkańców, a nie daleko od nich. To plan na rozwój, bezpieczeństwo i stabilność – poinformowało MFiPR. W przygotowanie planu zostaną włączeni m.in. samorządowcy, którzy wejdą w skład Zespołu do pracy nad Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego.

– Udało nam się już wywalczyć utrzymanie podmiotowej roli regionów w nowym budżecie unijnym. W Polsce decentralizacja inwestycji europejskich bardzo się sprawdziła. Rola samorządów, urzędów marszałkowskich i marszałków województw okazała się bardzo konstruktywna i efektywna. Chcemy to utrzymać – powiedziała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Marszałkowie: decentralizacja się sprawdziła i powinna zostać utrzymana

– Utrzymanie realnego udziału regionów w zarządzaniu środkami unijnymi to bardzo dobra i oczekiwana decyzja. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że fundusze europejskie są najskuteczniej wykorzystywane wtedy, gdy decyzje zapadają na poziomie regionalnym – blisko mieszkańców i ich rzeczywistych potrzeb – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego i członka Europejskiego Komitetu Regionów, cieszy postawa rządu, który nie tylko składa deklaracje, ale także – w toku trwających prac nad regulacjami nowego budżetu unijnego – konsekwentnie zgłasza potrzebę zagwarantowania regionom ich właściwej roli jako ważnych aktorów polityki rozwoju Polski i całej UE.

Podobnego zdania jest Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – My z aprobatą przyjmujemy deklarację przedstawiciela rządu, że mechanizm dystrybucji środków w kraju będzie podobny jak dotychczas, z zachowaniem podmiotowej roli regionów w zakresie zadeklarowanej części – mówi marszałek Woźniak.

Dodaje, że ten model w Polsce się sprawdził i jego kontynuacja będzie z pewnością korzystna. – Nie zmienia to jednak faktu, że architektura polityki spójności w skali UE jest centralizowana, czego nie akceptujemy jako złego kierunku. Ta deklaracja rządu w pewnym sensie uspokaja jednak sytuację na naszym „podwórku” – podkreśla marszałek Woźniak.