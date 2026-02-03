Regiony w centrum nowej perspektywy finansowej UE

Aktualizacja: 03.02.2026 21:31 Publikacja: 03.02.2026 11:50
W resorcie funduszy trwają prace nad Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028–2034. Dokument ma określić zasady wykorzystania 123 mld euro przewidzianych dla Polski w budżecie UE
Foto: Adobe Stock
– Wielokrotnie podkreślaliśmy, zarówno na niwie krajowej, jak i europejskiej, że bez aktywnego udziału władz lokalnych i regionalnych unijne inwestycje nie będą przynosiły oczekiwanych rezultatów, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji geopolitycznej – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęto już prace nad Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028–2034. Dokument ma określić zasady wykorzystania 123 mld euro przewidzianych dla Polski w budżecie Unii Europejskiej.
Jak przekazał resort, środki obejmą finansowanie dotychczasowych polityk unijnych, w tym polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Społecznego Funduszu Klimatycznego. W puli znalazły się również fundusze przeznaczone na kwestie azylu, migracji i zarządzania granicami oraz nowe cele związane ze zdolnościami obronnymi i bezpieczeństwem UE.
Czytaj więcej
Fundusze UE są na półmetku, a regiony rozdysponowały już rekordowe 80 mld zł grantów i dotacji. S...
Znaczna część budżetu ma zostać skierowana bezpośrednio do regionów. – Chcemy utrzymać 44 proc. budżetu w dyspozycji regionów, tak aby decyzje inwestycyjne nadal zapadały blisko mieszkańców, a nie daleko od nich. To plan na rozwój, bezpieczeństwo i stabilność – poinformowało MFiPR. W przygotowanie planu zostaną włączeni m.in. samorządowcy, którzy wejdą w skład Zespołu do pracy nad Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego.
– Udało nam się już wywalczyć utrzymanie podmiotowej roli regionów w nowym budżecie unijnym. W Polsce decentralizacja inwestycji europejskich bardzo się sprawdziła. Rola samorządów, urzędów marszałkowskich i marszałków województw okazała się bardzo konstruktywna i efektywna. Chcemy to utrzymać – powiedziała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
– Utrzymanie realnego udziału regionów w zarządzaniu środkami unijnymi to bardzo dobra i oczekiwana decyzja. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że fundusze europejskie są najskuteczniej wykorzystywane wtedy, gdy decyzje zapadają na poziomie regionalnym – blisko mieszkańców i ich rzeczywistych potrzeb – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego i członka Europejskiego Komitetu Regionów, cieszy postawa rządu, który nie tylko składa deklaracje, ale także – w toku trwających prac nad regulacjami nowego budżetu unijnego – konsekwentnie zgłasza potrzebę zagwarantowania regionom ich właściwej roli jako ważnych aktorów polityki rozwoju Polski i całej UE.
Podobnego zdania jest Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – My z aprobatą przyjmujemy deklarację przedstawiciela rządu, że mechanizm dystrybucji środków w kraju będzie podobny jak dotychczas, z zachowaniem podmiotowej roli regionów w zakresie zadeklarowanej części – mówi marszałek Woźniak.
Dodaje, że ten model w Polsce się sprawdził i jego kontynuacja będzie z pewnością korzystna. – Nie zmienia to jednak faktu, że architektura polityki spójności w skali UE jest centralizowana, czego nie akceptujemy jako złego kierunku. Ta deklaracja rządu w pewnym sensie uspokaja jednak sytuację na naszym „podwórku” – podkreśla marszałek Woźniak.
Czytaj więcej
Miasta, gminy i województwa należą do najaktywniejszych beneficjentów unijnych programów. Jednocz...
A marszałek Geblewicz dodaje, że widmo centralizacji, które od ubiegłego roku wisiało nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi perspektywy po 2027 r., najskuteczniej można rozwiać, realnie włączając samorządy województw oraz wspólnoty regionalne i lokalne w prace nad zaprogramowaniem puli środków z budżetu UE dla Polski.
Adama Struzika niepokoją jednak sygnały, że w przyszłym okresie programowania 2028–2034 nie przewiduje się kontynuacji odrębnego, dedykowanego wsparcia dla regionów Polski wschodniej. – Byłoby to rozwiązanie trudne do zrozumienia i sprzeczne z realiami społeczno-gospodarczymi tego obszaru – podkreśla marszałek Mazowsza.
Resort funduszy zapowiada, że w pierwszej kolejności skoncentruje się na wyznaczeniu kluczowych celów i priorytetów, które staną się podstawą kompleksowego pakietu inwestycji i reform. – Chcemy, żeby były to reformy systemowe, fundamentalne i ściśle powiązane z inwestycjami. Chcemy, aby wyszły one z Polski i zostały przedłożone w Brukseli jako nasze rozumienie tego, jakie zmiany systemowe są Polsce potrzebne. Dlatego reformy będą oparte na już finalizowanej w rządzie Strategii Rozwoju Polski na najbliższe 10 lat – powiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz.
Projekt Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2028–2034 zakłada ponad dwukrotny wzrost finansowania instrumentów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Łączna wartość tego segmentu budżetu ma sięgnąć niemal 600 mld euro, z czego 450 mld euro trafi do Europejskiego Funduszu Konkurencyjności.
Dla porównania – jak podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – na realizację Planów Partnerstwa Krajowego i Regionalnego we wszystkich państwach UE zaplanowano niewiele ponad 860 mld euro.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Fundusze UE są na półmetku, a regiony rozdysponowały już rekordowe 80 mld zł grantów i dotacji. Skala inwestycji...
Koleje Małopolskie będą miały nowe składy. Samorząd województwa kupuje siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych...
Przy wysokich cenach elektrobusów, unijne fundusze stają się kluczowym instrumentem finansowania wymiany taboru...
Do tej pory to Kraków mógł się pochwalić najdłuższymi prawie 43-metrowymi Krakowiakami. Teraz Gdańskie Autobusy...
Miasta, gminy i województwa należą do najaktywniejszych beneficjentów unijnych programów. Jednocześnie coraz gło...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas