Coraz więcej chińskich elektryków w polskich miastach

Władze Ostrołęki podpisały niedawno z firmą Busnex Poland umowę na dostawę sześciu zeroemisyjnych autobusów Yutong E12 wraz z infrastrukturą w postaci 6 punktów ładowania zajezdniowego. Te 12-metrowe pojazdy mogą pokonać na jednym ładowaniu ponad 400 kilometrów. Są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Autobusy, które zakupi Ostrołęka, będą wyposażone w tablice informacji pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego oraz ładowarki USB. Wartość umowy to niemal 16,5 mln zł, z czego ok. 9 mln zł to wsparcie z NFOŚiGW.

Yutong E12 – popularny pojazd na polskich ulicach

Pojazdy powinny trafić do Ostrołęki w ciągu ośmiu miesięcy. – Ostrołęka dołączy do pozostałych miast w województwie mazowieckim eksploatujących zeroemisyjne autobusy Yutong – wyliczał Marcin Kucharski, prezes Busnex Poland. Sprzedawane przez tę firmę pojazdy jeżdżą już m.in. po ulicach Warszawy, Pułtuska czy Ożarowa Mazowieckiego.

Chińskie elektryki pojawią się też w Mrągowie czy w Szczytnie. To drugie miasto kupuje je po raz drugi. Tym razem samorząd zdecydował się na dwa większe modele Yutong E10. Umowy podpisano pod koniec sierpnia.