Zasady naboru

W pierwszym etapie miasta składały wstępne propozycje projektów. Miały na to czas do 16 stycznia 2025 r. Swoje wnioski złożyło 119 miast. 117 przeszło ocenę formalną. Następnie ocenę merytoryczną przeprowadzili zewnętrzni eksperci. Jej efektem jest lista rankingowa, którą zatwierdził Komitet Sterujący. – 19 miast z najwyższą punktacją na liście rankingowej zostało zaproszonych do składania Kompletnych Propozycji Projektów (KPP), czyli szczegółowych wniosków o dofinansowanie. Mają na to czas do 17 listopada 2025 r. Pięć miast znalazło się na liście rezerwowej – informuje resort.

W przygotowaniu kompletnych propozycji projektów miastom pomogą eksperci ze Związku Miast Polskich oraz eksperci szwajcarscy. KPP zostaną ponownie ocenione formalnie i merytorycznie.

Nie wszystkim miastom udało się załapać na te środki, bo 5 miast – Świętochłowice, Żagań, Nowa Sól, Konin i Sandomierz – znalazło się na liście rezerwowej. Oznacza to, że one również mogą pracować nad KPP. Jeśli wśród 19 projektów miast-finalistów powstaną oszczędności, wtedy miasta z listy rezerwowej mają szansę na dofinansowanie. Ostateczne kwoty dofinansowania we wszystkich miastach będą uzależnione od przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Miasta mogą uzyskać dofinansowanie na wydatki, które zostaną poniesione do końca marca 2029 r. (wtedy kończy się tzw. kwalifikowalność wydatków).

O Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast

Program jest częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszy Szwajcarskich dla Polski. Wspiera rozwój miast średniej wielkości, zagrożonych marginalizacją. Budżet programu to 327,882 mln franków szwajcarskich, czyli ok. 1,5 mld zł, w tym: 278,7 mln franków szwajcarskich (1 mld 282 mln zł) – wkład Szwajcarii, 49,182 mln franków szwajcarskich (226,2 mln zł) – wkład krajowy.